Podopustna otožnost

Delite spomine in zgodbice, pokažite fotografije! Foto: Shutterstock

Kdor je mislil, da je sam v občutkih žalosti po koncu dopusta, se moti. Podopustniška (in popopotniška) melanholija je še kako resnična, saj ob vrnitvi domov sprevidimo, kako nevznemirljiva, morda celo dolgočasna je resničnost vsakdanjika v primerjavi z evforijo, ki jo čutimo na potovanju ali lenobnem počitnikovanju. Čeprav občutki običajno izzvenijo že v nekaj dneh, jih nekateri, sploh po daljši potovanjih, lahko s seboj nosijo več mučnih tednov. Vendar obstajajo koraki, kako spet začutiti zadovoljstvo v vsakodnevni rutini.

1. Načrtujte vrnitev: najhuje je, če si že isti dan ali dan po vrnitvi vržen v vsakodnevno rutino. Da se moraš že naslednji dan vrniti v službo. Načrtujte vrnitev tako, da vam pred začetkom vsakdanjega življenja ostaneta vsaj dan ali dva za brezdelno sproščanje. Da se naspite, morda premagate časovno razliko (jet leg), razpakirate.



2. Postanite telesno aktivni: stran od doma običajno spremenimo življenjski ritem, tudi prehrano, in opustimo ali vsaj spremenimo režim telesne vadbe. Zato si doma hitro obujte športne čevlje in – tek pod noge! Ne le da se med telesno dejavnostjo sproščajo hormoni sreče in se boste telesno izčrpani počutili duševno bolje, razpoloženje vam lahko dvigne tudi kurjenje kalorij, ki ste jih na dopustu pridno kopičili.

Redki srečneži podaljšujejo poletne počitnice v september, večina pa bi lahko zavpila: »Na pomoč! Počitnic je konec!«

3. Meditacija s spominjanjem: vzemite si nekaj trenutkov zase. Zamižite in v mislih zajadrajte v najljubši kraj s potovanja. Si prikličite tamkajšnje vonjave, zvok, barve in občutja. Tovrstna meditacija namreč blaži bolečino ob dejstvu, da se je vaša avantura končala.

4. Ne skočite takoj v znano rutino: znano rutino malce pretresite. Jutranjo kavo morda spijte v drugi kavarni. Ne zavijte takoj v znane lokale, spremenite do zdaj znano traso sprehoda. Spreminjanje ritma in okolja namreč ukane možgane, da mislijo, da ste še vedno na neke vrste dopustu. Sčasoma pa se lahko spet utirite, precej elegantneje, v znane tirnice.



5. Najdite si nov konjiček: pogosto na potovanju preizkušamo nove stvari, spoznavamo nove ljudi, se morda začnemo ukvarjati z novo dejavnostjo. Ob vrnitvi se tovrstna razgibanost nenadoma preneha. Naj se ne! Poiščite si nov konjiček, se vpišite v kak krožek, preberite knjigo, v katero ste se že dolgo želeli potopiti, srečajte se s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Tudi doma počnite nekaj ali pa kar vse.



6. Delite spomine: doma s prijatelji, družino, sodelavci delite spomine in zgodbice s potovanja ter pokažite fotografije. Govorjenje o lepih časih je namreč nadvse zabavno, s podoživljanjem pa podaljšujete tudi svoj užitek. Dober način spopadanja s podopustniško melanholijo pa je tudi, če začnete ustvarjati fotografski album.



7. Začnite načrtovati novo potovanje: misel, da se pred vami razteza dolgo obdobje brez dopusta ali novega potovanja, je lahko precej moreča. Zato nikakor ne škodi, če se začnete poigravati z mislijo, kam bi jo mahnili naslednjič. Raziskovanje nove destinacije namreč dvigne razpoloženje, prihodnost pa se nemudoma zazdi svetlejša.