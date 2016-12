Po E12 peš od Škofij do Sečovelj

Prek Evrope poteka 12 evropskih pešpoti, med njimi tri tudi čez Slovenijo, že znani E6 in E7 ter nova E12. Za evropske pešpoti skrbi Evropska popotniška zveza. Poti je okoli 60.000 kilometrov in s severa na jug ali z vzhoda na zahod najizvirneje povezujejo Evropo in nas vabijo k hoji čez hribe in doline, iz regije v regijo, iz domovine v domovino, iz dežele v deželo, vse to seveda brez meja. Za 1000 kilometrov naših evropskih pešpoti skrbi Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS), ki so jo ustanovili Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije in Turistična zveza Slovenije.



»Poslanstvo komisije je vključevanje Slovenije v evropske tokove s popotništvom po evropskih pešpoteh ter uveljavljanje javnega in državnega interesa za evropske pešpoti v Sloveniji,« pravi predsednik KEUPS Jože Prah. »Poleg tega želimo spodbuditi širjenje ideje hoje v naravi v obliki popotništva in turizma, seznanjanje popotnikov z naravnimi, etnološkimi, zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi Slovenije in turistično ponudbo, populariziranje gozdov Slovenije in njihovega pomena za turizem ter prispevanje k promociji popotništva in spodbujanju trženja v turizmu na podeželju. Gre tudi za prispevanje k razvoju podeželja, populariziranje varovanja narave, okolja in lastnine v naravnem okolju, sodelovanje v medsebojnem spoznavanju ljudi v domovini in ljudi iz drugih držav zaradi sožitja, sporazumevanja in miru v svetu ter uveljavljanje evropske pešpoti kot sestavine turizma.



Nova evropska pešpot E12 prihaja iz Španije, Francije in Italije na slovensko in hrvaško jadransko obalo, Črno goro, Grčijo in naprej v vzhodno Sredozemlje. V Sloveniji poteka vzdolž obale od Škofij do Sečovelj. Slovenski odsek je dolg malo manj kot 50 kilometrov, za kar potrebujemo od dva do tri dni. Ima tri kontrolne točke z žigi. Ob pomoči KEUPS bo skrbnik nove evropske pešpoti Obalno planinsko društvo Koper. Poti E6 in E12 se srečata v Strunjanu in skupaj vodita do hrvaške meje. Evropske pešpoti v Sloveniji so označene z rumeno-rdečo markacijo.



V deželi pohodnikov in planincev, ki s svojimi lepotami privablja vse več tujih obiskovalcev, je nova evropska pešpot tudi dragocena turistična pridobitev. »Nova pot je tudi prispevek k razvoju turistične infrastrukture območja in promociji turistične regije, saj bo pohodnike popeljala skozi tri obalna mesta in mimo številnih turističnih objektov, ki so za tovrstni turizem nepogrešljivi,« poudarja Prah, ki mu potrjuje tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja: »Slovenija je pohodniška destinacija, ki ponuja vrsto kakovostnih turističnih produktov. TZS s svojimi društvi želi narediti produkt pohodništva še bolj živ in prepleten z zgodbami. Veseli nas, da smo odprli novo evropsko pešpot E12, ki nas bo še bolje povezala z Evropo.«



Z njeno ureditvijo od italijanske do hrvaške meje in s podaljšanjem E6 od Strunjana do hrvaške meje so izpolnili mednarodne dogovore ter omogočili Hrvaški in tudi drugim državam zahodnega Balkana dodatno navezavo na široko in razvejano mrežo evropskih pešpoti. »V Sloveniji smo s tem še razširili ponudbo za pohodništvo in planinarjenje, ki sta zelo priljubljeni obliki prostočasne dejavnosti tako Slovencev kot vedno več tujih turistov,« je dodal predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. »Zahvaljujem se Obalnemu planinskemu društvu Koper za vse prostovoljno delo, ki je bilo opravljeno pri ureditvi novih evropskih pešpoti na Obali.«



Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem je povedal: »V gozdovih je mnogo poti. Gozdnih cest, ki jih je zgradil človek, je samo v Sloveniji več kot 12.000 kilometrov, več kot 100.000 kilometrov je gozdnih vlak, še mnogo več pa je drugih poti za mnogo namenov, nekatere so samo za popotnike. Tudi živali imajo v gozdu svoje poti. Bistvo gibanja po kateri koli gozdni poti je, da spoštujemo njen namen, njene uporabnike in da jo ohranimo za tiste, ki bi jo želeli uporabiti še za nami. Kar velja za pot, velja tudi za gozdove, ki jo obdajajo in ji dajejo čar, zaradi katerega se marsikdo odpravi po njej. Na poteh se včasih ustavimo, se razgledamo, uživamo. A ob tem se spomnimo, da je pot v osnovi namenjena hoji, vožnji ali ježi. Kakor koli, kakor pravi znana misel: Tudi če si na pravi poti, te bodo povozili, če boš le sedel na njej.«

Evropske pešpoti že leta 1975



V Slovenijo so evropske pešpoti že leta 1975 zanesli gozdarji. Evropska pešpot E6 (Ciglarjeva pot), ki pelje od Baltika do Jadrana, poteka v Sloveniji od Radelj na Koroškem do Strunjana ob Jadranskem morju ter ob morju mimo Portoroža do Sečovelj. Odprta je bila 24. maja 1975 na Mašunu. Dolga je nekaj manj kot 400 kilometrov in jo lahko prehodimo v dobrih 14 dneh. Na njej je 39 kontrolnih točk in žigov. Evropska pešpot E7 (Naprudnikova pot), ki povezuje Atlantik in Črno morje, Slovenijo premeri od Robiča do Hodoša in je bila odprta 12. septembra 1986 na Mačkovcu. Slovenski del poti je dolg nekaj več kot 600 kilometrov in ima 42 kontrolnih točk z žigi. Prehodimo jo v dobrih 30 dneh. E6 in E7 se pri nas srečata nedaleč od medvedjih stopinj v Predgozdu, blizu Mačkovca in Sela pri Robu, sredi prekrasnih gozdov.

Trije kontrolni žigi



Na poti, ki je dolga nekaj manj kot 50 km, lahko odtisnemo tri kontrolne žige: v Ankaranu (Korta Bar), v Strunjanu v Krkinem hotelu Talaso in v Muzeju solinarstva v Sečovljah.