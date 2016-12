Po avto za pod smrečico!

Statistika prvič registriranih vozil v Sloveniji – naj bodo nova ali pripeljana rabljena iz tujine – kaže, da je teh najmanj ravno decembra. Lani, denimo, se je njihovo število le v zadnjem mesecu v letu spustilo pod 4000, na 3547, v preostalih mesecih se je gibalo med 4088 (julija) in 6099 (marca). Toda prav decembra bi lahko kupci največ pridobili, torej prišli do avta z večjim popustom kot kadar koli v letu. »Trgovci pred koncem leta lovijo letne cilje in hočejo čim bolj zmanjšati zaloge,« je pojasnil Cari Crane, analitik podjetja TrueCar, ki se ukvarja s cenami novih in rabljenih vozil, v njegovo mrežo pa je vključenih 10.000 trgovcev v ZDA. Po njihovih analizah trgovci na nove avtomobile decembra v povprečju ponujajo 7,7 odstotka popusta, januarja pa 6,8 odstotka.



Ob tem bi se vsi, ki razmišljajo o nakupu avtomobila, morali zavedati – ali pa tudi se –, da letnik izdelave že dolgo ni več tako pomemben dejavnik za poznejšo prodajo, kot je bil včasih, ampak je to vlogo prevzel letnik prve registracije oziroma datum izdaje homologacije, ki je za to nujna. Trgovci zato danes v večini primerov izdajo homologacijo šele, ko prodajo avto, čeprav gre za zalogo iz prejšnjega leta.



Najraje gotovinski popust ali gume



Decembra bodo največ pridobili tudi kupci rabljene pločevine, nam je povedal Marko Potočnik, trgovec z novimi in rabljenimi avtomobili iz ljubljanskega Jap centra: »Sprenevedal bi se, če bi trdil, da trgovci ne želimo leta končati s čim lepšim poslovnim rezultatom, zato pač poskušamo motivirati kupce. Ljudje decembra že tako ali tako pričakujejo popuste, bodisi v ceni bodisi v obliki darila, od teh so najbolj veseli kompleta zimskih pnevmatik, manj jih pritegnejo vinjete ali počitniški vikend paketi. Seveda imajo tudi ugodnosti, ki jih ponudimo, razumne meje.« Dodal je še, da letošnji december na splošno ni naklonjen prodaji avtomobilov: »Prazniki se bodo zvrstili ob koncih tedna, kar pomeni manj prostih dni, ko bi si morebitni kupci prišli pogledat avto.«



Prodaja po Potočnikovih besedah tudi januarja praviloma še miruje, v največjem razmahu pa je od marca do maja: »Poleti, od julija do septembra, spet upade zaradi dopustov in začetka pouka.«



Edini strošek, ki vas še čaka, če se boste še ta mesec odločili za nakup novega ali starega avtomobila, je toliko večja smreka, da ga boste lahko zapeljali pod njo.