Plesen v režah kopalnice

Plesen se v kopalnici nenehno razvija zato, ker ima vselej dovolj vlage. Zlasti prostori brez oken, kar je zares prestižna arhitektova neumnost, so idealno okolje za razvoj plesni. Najprej se pojavi na spojih med umivalnikom in steno ter med kadjo in steno. A to še nekako obvladujemo, saj jo z grobo žičnato krpo in posebnim čistilom vsaj prvič odstranimo. A najbolje je, da postrgamo sanitarni kit na spoju, očistimo in ga v režo nanesemo na novo. A kaj storiti, če smo lani kupili novo tuš kabino z drsnimi vrati, pa se je na spoju med plastično letvijo in steklom obarvala rjavo, plesen pa se je zajedla v milimetrske reže?

Za odstranjevanje plesni lahko uporabimo zobno krtačko.



Jaz sem vzela delavsko šmir žajfo, milo v obliki paste z grudicami, ki jo uporabljajo avtomehaniki in drugi mojstri za umivanje rok. In malce tršo zobno ščetko. Nanesla sem pasto in nekaj časa počakala, nato pa sem z zobno krtačko podrgnila po reži in, glej ga, zlomka, je delovalo. Nato sem stvar sprala in ponovila, za konec pa krpo namočila v posebno čistilo proti plesni, jo nataknila na kuhinjski nož in podrgnila po režah. Na koncu sem vse skupaj lepo sprala z vodo. Pa pazimo na oči, saj je čistilo lahko nevarno.