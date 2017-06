Pet živil, ki jih morate hraniti v hladilniku

Obstaja nešteto pravil o shranjevanju živil in nekaj nesporno drži: nekatera se, če niso v hladilniku, pokvarijo, druga izgubijo okus. Poglejte, katere bi morali hraniti na hladnem, čeprav si tega morda ne bi mislili.

Kupljene omake

Sojina omaka, paradižnikova mezga in razne pekoče omake se ne bodo pokvarile, če jih potem, ko jih boste odprli, ne boste shranili v hladilniku, a izgubile bodo kakovost in okus. Zato jih raje shranjujte pri nizkih temperaturah in uživajte v njihovi prvotni aromi vselej, ko si z njimi postrežete.

Kupljeni sadni sokovi

Mnogi spregledajo opozorila na embalaži, kjer je navedeno, da je odprte sadne sokove treba hraniti v hladilniku. Prav tako bodite pozorni na rok uporabnosti. Večina sokov se sme uživati največ tri dni potem, ko iz plastenke ali tetrapaka nalijete prvi kozarec.

Koščičasto sadje

Slive, breskve, marelice, nektarine, češnje in podobno koščičasto sadje na sobni temperaturi hitro dozori in se preveč zmehča ali celo propade. Nizke temperature v hladilniku ta proces ustavijo. Če pri nakupu sadje še ni povsem zrelo, ga dva do tri dni pustite na sobni temperaturi, nato pa pospravite na hladno.

Lupinasti plodovi

Vsebujejo naravna olja, zato se na sobni temperaturi hitro pokvarijo in postanejo grenki. Raje jih imejte v hladilniku, lahko tudi v zamrzovalniku. Ker ne vsebujejo veliko vode, jih lahko uporabite takoj, ko jih iz njega vzamete.

Mehke sveže začimbe

Peteršilj, drobnjak, baziliko in podobne začimbe boste uporabljali dlje, če jih boste postavili v kozarec vode, čezenj poveznili plastično vrečko in jih postavili v hladilnik. Vodo menjajte vsak dan.

Jajca

Res je, da v nekaterih trgovskih centrih jajca niso v hladilnikih, a večina strokovnjakov se strinja, da bi jih morali hraniti na temperaturi, ki ne presega 4 stopinje Celzija. Zlasti poleti se sicer v njih hitro razvijejo in pretirano namnožijo bakterije salmonele, ki povzročajo resne zastrupitve.