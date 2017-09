Pet trikov, s katerimi bodo kavbojke dlje kot nove

Da bi bile kavbojke dlje videti kot nove, je pri pranju in sušenju treba upoštevati nekaj pravil. Poglejte, katerih ne smete spregledati.

Kako pogosto jih prati?

Nekateri so prepričani, da so kavbojke videti bolje, kadar jih dolgo nosijo. A to ne pomeni, da jih ni treba prati. Kajti bakterije in umazanija, ki se kopičijo na njih, prav tako kot prepogosto pranje uničujejo tkanino. Kako pogosto torej? Ko jih oblečete od tri- do petkrat, naj romajo v pralni stroj. Če niso umazane, ampak potrebujejo le malo osvežitve, jih v platneni vrečki čez noč položite v zamrzovalnik.

Zaščitite barvo

Kavbojke vedno perite v mlačni ali hladni vodi z dodatkom tekočega detergenta. Pred pranjem jih obrnite narobe. Vsaj pri prvem (lahko pa tudi pri vseh naslednjih pranjih) vodi dodajte malo soli, ki bo utrdila barvo.

Preprečite raztezanje na kolenih

Ozke kavbojke so zelo zapeljive, žal pa se še po nekaj nošenjih v kolenih raztegnejo ali celo strgajo. Zato bodite pozorni že med nakupom in izberite modele, ki vsebujejo več raztegljive likre.

Previdno pri modelih z okraski

Modele z našitki, biserčki, zakovicami ali drugimi okraski pred pranjem obvezno obrnite narobe. Najboljše bo, če jih boste v hladni vodi prali na roke, v pralnem stroju pa vedno na programu za občutljivo perilo.

Stop krčenju

Da se kavbojke med pranjem ne bi skrčile, pozabite na sušilni stroj. Če je le mogoče, jih posušite v senci in na svežem zraku.