Pet stvari, ki si jih otroci za vedno zapomnijo

Hote ali nehote, starši na otrocih pustijo svoj pečat, kajti male oči jih zavzeto opazujejo, mala ušesa neprestano poslušajo in ročice vedno čutijo. Ob tem nabirajo spomine, ki jim za vselej ostanejo in na podlagi katerih gradijo odnose kasneje v življenju. Oglejte si pet stvari, ki jih malčki nikoli ne bodo pozabili.

Trenutki, ko so ob vas občutili varnost (ali bili v nevarnosti)

Majhni otroci so zelo občutljivi in imajo stalno potrebo po tem, da bi bili zaščiteni ter varni. Zagotovo si bodo zapomnili, kako boste izpod njihove postelje splašili pošasti, jih toplo objeli, kadar jih bodo tlačile nočne more, ali potolažili tedaj, ko bodo z dvorišča prijokali s potolčenimi koleni. Prav tako kot tudi, če jih boste po krivici grajali. Tedaj se boste v njihovih očeh spremenili v strah vzbujajoče bitje, pred katerim bi najraje zbežali.

Trenutki, v katerih se jim povsem posvetite

Tiste, v katerih pustite vse, posodo, telefon in perilo, ter se ure z njimi igrate. Zunaj v naravi ali s kockami doma. To so trenutki, v katerih se ustvarjajo čudoviti spomini, ki jih bodo ohranili za vse življenje.

Način, kako se pogovarjate s parterjem

Najboljši način za učenja otroka ljubezni in spoštljivega odnosa je zgled. Odnos med staršema se jim globoko vtisne v zavest in podzavest, iz njega črpajo vzorce, na podlagi katerih v zvezi v odraslem življenju delujejo tudi sami. Starša sta zanje prvo in najpomembnejše merilo za normalno, sprejemljivo in tudi za nedopustno ter nesprejemljivo vedenje.

Podpora in kritika

Vse glasnejša so opozorila, da stalna hvala ni primerna in da otroku v bistvu škoduje. Prav tako pa ni primerno, da besede pohvale, spodbude in podpore izostanejo. To so tiste, ob katerih njegova samozavest raste ter se krepi. Seveda pa velja, da sta včasih na mestu tudi kritika in graja, a ti naj bosta podani na primeren način in tako, da bo otrok vedel, da grajate dejanje in ne njega, ter da se bo iz kritike naučil, kako sme in kako ne sme ravnati.

Družinska tradicija

Način, kako praznujete rojstne dneve, praznike, koga obiskujete in kdo obiskuje vas, kako preživljate vikende, kaj je ob nedeljah na mizi. Skozi družinsko tradicijo otroci kopičijo lepe spomine, ki jih bodo ponavljali tudi sami. Prav zato je pomembno, da ohranjate običaje svojih staršev ter ustvarjate nove in tako omogočite podmladku, da oblikuje lepe spomine na primarno družino in njeno tradicijo.