Pet sekund za urejeno stanovanje

Vsakdo se med urejanjem omar, polic, shrambe ali podstrešja kdaj znajde v položaju, ko se nikakor ne more ločiti od drobnega, simpatičnega predmeta, ki v njem prebudi prijetne spomine. A če je teh spominkov vendarle preveč, se stanovanje kaj kmalu začne dušiti v krami.



Če torej shranjujete predmete zgolj zato, ker se vam jih zaradi čustvene navezanosti zdi škoda zavreči, imate resno težavo. In ta je rešljiva.

Študija, ki so jo izvedli na univerzi Ohio, je namreč ponudila zanimiva dognanja.

»Ni težava v tem, da se ljudje ne želijo znebiti predmetov. Večkrat gre za to, da se ne želijo znebiti spominov, ki jih ti v njih budijo. In najučinkovitejši način, kako so se sodelujoči v naši raziskavi končno znebili odvečne navlake, je v resnici zelo preprost. Fotografiranje različnih predmetov se je izkazalo kot najučinkovitejši postopek za čiščenje in urejanje prostora, v katerem živite,« je izjavila avtorica Rebecca Reczek.

Osebni interes

Celoten projekt se je začel iz povsem osebnih vzgibov. Druga, v raziskavi sodelujoča strokovnjakinja, Karen Winterich, izredna profesorice na univerzi Pensilvanija, se je določenem trenutku zavedela, da doma hrani del košarkarskega dresa iz srednje šole, ki jo je spominjal na zmago proti pomembnemu tekmecu. »Začela sem razmišljati, da je prijeten spomin mogoče ohraniti tudi s fotografijo predmeta, ki me veže nanj,« je pojasnila Winterichova.

Konkretni dokazi

V poizvedbi, ki se je poigrala s to idejo, je sodelovalo 797 študentov z univerze Penn. Razdelili so jih v dve skupini. Tisti v prvi so prejeli letake z napisom: Ne hranite drobnarij, fotografirajte jih in nato podarite ali zavrzite. Tisti v drugi pa: Ne hranite drobnarij, temveč jih zavrzite ali podarite.

Skupina tistih, ki je prejela letake, ki so jih spodbujali k fotografiranju, je skupno podarila 613 predmetov, druga skupina 533.

Z malo vaje bo šlo

Kot je izsledke za Journal of Marketing komentirala Reczekova, je v resnici izjemno lahko prekiniti navado zbiranja drobnarij s čustveno vrednostjo. »Lepe spomine lahko ohranimo tudi fotografijami, ki zasedejo znatno manj prostora kot razni spominki. Res pa je, da ne gre za naravno vedenje in je treba vse skupaj malo vaditi. A sčasoma je vendarle mogoče dokaj skrčiti količino navlake, ki je pogosto tam zgolj zato, ker v nekom budi lepe spomine.«