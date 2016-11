Pet rastlin za lepši in bolj zdrav dom

Nasin inženir Bill Wolverton je izvedel študijo o čistoči zraka v zaprtih prostorih in ugotovil, da so nekatere snovi v njem na moč škodljive. Zlasti tiste, ki se sproščajo iz preprog, pohištva in nekaterih materialov v stenah. Formaldehid iz dezinfekcijskih sredstev, dezodorantov, preprog in lepil je denimo eden največjih onesnaževalcev zraka v zaprtem prostoru. Tu sta še benzen in amonijak. Prav tako Nasina raziskava pa je pokazala tudi, da jih nekatere rastline iz njega odstranjujejo. Če bi radi pozimi nekoliko olepšali z njimi prostor, izberite katero od petih najučinkovitejših, ki ne zagotavljajo le lepšega doma ali pisarne, temveč tudi čistejši zrak.

Damska palma

Vpija amonijak, formaldehid in benzen. Za vzdrževanje ni zahtevna in ni nevarna za hišne ljubljenčke. Damska (imenovana tudi gorska, okrasna ali bambusova) palma z latinskim imenom Rhapis excelsa je idealna za vse, ki bi radi doma nekaj zelenega, nimajo pa preveč volje za skrb in nego rastlin. Ne bo zamerila, če je ne boste redno zalivali, tudi neposredne svetlobe za rast ne potrebuje. Vse, kar morate storiti, je, da ji občasno porežete liste.

Fikus

Fikus zahteva malce več nege, a je vreden truda. Idealen je za vse, ki se ne morejo odpovedati kajenju, saj nevtralizira cigaretni dim, pa tudi prah, alergene, glivice in bakterije. Znan je po svojih velikih listih, potrebuje dovolj toplote in vlage ter ne mara neposrednega sonca. Prav tako ga ne prestavljajte prepogosto. Najboljše zanj je takoj, ko ga prinesete v dom, poiskati primerno mesto in ga pustiti na njem.

Potos

Nezahtevna plezalka, primerna za vse, ki si za sobne rastline ne vzamejo preveč časa. Okrasi vsak dom, saj lepo pleza po policah ali po drugi opori in uspeva na praktično vseh mestih. Ob izdatnejši svetlobi njegovi temno zeleni listi dobijo svetlejše proge.

Spatifil

Tropska nezahtevna rastlina s temnimi listi in belimi čašastimi cvetovi. Če je postavljena ob zaslonih, vpija in tako nevtralizira njihovo sevanje. Zahteva redno zalivanje, sicer se ji listi povesijo, a se ob novi količini vode vrnejo v pokončno stanje.

Taščin jezik

Znana je pod imenom taščin jezik, sansevierija (Sansevieria trifasciata) ali sabljika. Ima koničaste ozke trde liste, ki zrastejo tudi do 80 centimetrov. Lahko je na sončnih ali senčnih mestih, v trdih listih pa shranjuje vodo za sušne dni. Nezahtevna in prijetna rastlina, ki se prav tako kot prej naštete ponaša tudi s čistilno močjo zraka.