Pet predmetov, ki jih imate doma, a prinašajo nesrečo

Blazina in odeja na gugalniku vas bosta obvarovali pred nesrečo. Foto: Shutterstock

Imate že leta v omari poškodovane krožnike in skodelice, ki jih redno uporabljate? Poznavalci feng šuja pravijo, da vas zato spremlja negativna energija in z njo nesreča. A ne gre zgolj za poškodovano posodo. Naštevamo še pet predmetov, ki jih imate doma, a prav zaradi njih niste tako srečni, kot bi lahko bili.

Kaktus

Ker so nezahtevni za vzgojo in ker s svojimi oblikami zlahka očarajo, veljajo kaktusi za priljubljene sobne rastline. A po pravilih feng šuja v domu ne bi smeli imeti rastlin s trnjem. Edina izjema so vrtnice.

Suho cvetje

Ne le uvelo cvetje v vazah, tudi suhi cvetni aranžmaji v dom vnašajo slabo, staro energijo, zato nikakor niso sreči prijazna dekoracija. Enako velja za umetne cvetlice.

Polomljena ura

Feng šuj zapoveduje, da doma ne bi smeli imeti ničesar polomljenega ali okvarjenega. Najbolj nezaželene so ure, saj spominjajo na neprijetne dogodke iz preteklosti, s tem pa stojijo na poti k srečni sedanjosti in prihodnosti.

Prazni gugalniki

Če imate velik lesen gugalnik, na katerega se po napornem dnevu tako radi usedete, nanj položite vsaj blazino ali odejo. Po starem verovanju namreč ti stoli, če so prazni, v dom privabljajo zle duhove.

Stari koledarji

Stari koledarji vas držijo v preteklosti, ovirajo osebnostno rast ter hkrati v življenje privabljajo nesrečo. Ko torej namestite novega, starega takoj zavrzite. Ne glede na to, kakšne podobe ga krasijo.