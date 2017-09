Pet nasvetov, kako jeseni okrasiti dom

Skrajni čas je, da svoj dom oplemenitite z jesenskimi detajli. Ti naj ne bodo zgolj prijetni očem, temveč tudi uporabni. Kako torej v jesensko vzdušje odeti vaš kotiček?

Volnene odeje

Pletene volnene odeje so lahko odličen dekorativni pripomoček. Niso lepe le na pogled, so tudi mehke in v hladnih jesenskih večerih prijetno pogrejejo.

Lahko jih zložite na kavč in naslanjače ali jih z njimi pogrete. V pravih odtenkih se odlično podajo v vsak prostor in nimajo zgolj dekorativne vrednosti, temveč tudi uporabno.

Žametne blazine

Nekoč je bil žamet namenjen plemičem, danes pa je dostopen vsem in je lahko odličen dekorativni material. Blazine iz žameta, ki jih položite na sedežno, so lepe za oči in prijetne za kožo ter doprinesejo h kakovosti bivanja, k občutku glamurja in toplini doma.

Jesenski plodovi in cvetje

Vsak kotiček doma zasluži malo spremembe. Z aranžmaji iz jesenskega cvetja in plodov lahko okrasite jedilnico, kuhinjo, dnevno sobo, balkon, teraso, okenske police. Ob vhodna vrata postavite buče, na okenske police okrasne bučke ter dišeče kutine, v steklene vaze nasujte želod, kostanje, orehe, napolnite jih s krizantemami ali travniškim jesenskim cvetjem. Če boste dodali nekaj oranžnih ali zlatih tonov, boste nedvomno dosegli namen.

Leseni detajli

Les v dom vnaša toplino. Dodajte kos ali dva pohištva ter manjše lesene detajle. Steklene posode za sadje nadomestite z lesenimi, dobrodošle so pletene košare, uporabite pa lahko tudi storže ter nenavadno raščene veje.

Talne obloge

Za popolno udobje izberite preproge in druge talne obloge v motivih ter odtenkih, ki spominjajo na jesen. Ker gre za tople barve, bodo v prostoru pričarali toplino, ga osvežili ter vanj priklicali jesen.