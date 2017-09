Pet nasvetov, da bo hodnik postal zvezda stanovanja

Ob vstopu v dom nas najprej pozdravi hodnik. Velik ali majhen, ta je tisti, ki največkrat ni ravno v ponos. Kajti v njem so nametani čevlji, obešeni dežniki, pozimi plašči, bunde, šali, pokrivala, in ker se običajno tam zadržujete le malo časa, v njem največkrat vlada nered. Čas je zato, da mu namenite malo več pozornosti in poskrbite, da vam bo v ponos. Kaj vse vam bo pri tem v pomoč?

Lestenci

Lestenci so odličen in preprost pripomoček za popestritev vsakega dela doma in lahko pripomorejo tudi k lepemu hodniku. Izbira je vaša, prilagodite jo višini stropa (veliki lestenci v kombinaciji z nizkim stropom ustvarijo občutek prenatrpanosti) ter okusu. Ne omejite se zgolj na stropno luč, temveč razmislite tudi o stenskih svetilkah in lučkah nad ogledalom.

Fotografije in slike

Ne glede na to, ali je hodnik večji ali manjši, prazne stene lahko izkoristite za svojo malo galerijo. Nanje obesite fotografije najdražjih, lepo uokvirjene risbe otrok ali druge zanimive umetnine. Velikost in število slik prilagodite prostoru, ki ga imate na voljo, tako mu boste zagotovili oseben pridih in ga hkrati na preprost način polepšali.

Tapete

Če vam ni do pleskanja, lahko hodnik povsem spremenite ob pomoči tapet. Če boste izbrali take z zanimivim potiskom, bodo za popolno preobrazbo prostora povsem dovolj.

Uporabno pohištvo

V večji hodnik se podajo komode in omare, v katerih lahko shranjujete obleke ali druge premete. Lični obešalniki v manjših hodnikih so hkrati uporabni in služijo kot okras. Nameščene poličke so primerne za manjše predmete ali okrasne detajle.

Zaželeni dodatek je tudi praktična skrinja, na katero lahko med obuvanjem sedete, njena notranjost pa nudi prostor za shranjevanje nogavic, rokavic, čevljev, dežnikov ali česa drugega, kar sicer kvari videz hodnika.

Vpadljive barve

Pri hodniku vam ni treba igrati na varno karto. V njem lahko po mili volji eksperimentirate z barvami sten, pohištva in dodatkov. Izberite kombinacijo, ki vam najbolj odgovarja, in vanjo odenite prostor, ki vas ob prihodu najprej pozdravi. Če bo po vaši volji, boste nedvomno v trenutku dobre volje. Ne samo zato, ker ste doma, temveč tudi, ker je prvi prostor, v katerega vstopite, tako barvit in živahen ter čisto po vašem okusu.