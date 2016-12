Pet največjih napak pri sesanju

Sesanje res ni velika umetnost, a prav med njim večina naredi nekaj napak, zaradi katerih dom ni temeljito očiščen prahu in druge umazanije. Oglejte si pet največjih ter se jim v prihodnje izognite.

Počakate, da se vrečka povsem napolni

Večina sesalnikov ima indikatorje, ki kažejo, kdaj je vrečka polna in jo je treba zamenjati. A ne gre se nanašati zgolj nanje. Bolje je preverjati stanje in vrečko nadomestiti z novo, ko je stara napolnjena nekje do treh četrtin. Tako bo sesalnik vedno deloval s polno močjo. Če je vaš brez vrečk, skrbite, da boste pri praznjenju zbiralnika umazanije temeljito očistili vse dele, na katerih se nabira prah.

Sesate z umazanim filtrom

S sesanjem ne boste odstranili vse umazanije in alergenov, če bo filter poln umazanije. Tega ni treba menjati tako pogosto kot vrečko, občasno pa ga le očistite in ga, če je na videz zamašen, umazan ali poškodovan, nadomestite z novim.

Ne uporabljate posebnih nastavkov

Z vsakim sesalnikom pridejo posebni nastavki za sesanje oblazinjenega pohištva, špranj, luči, zaves in podobnega. Ne dopustite, da bi ostali neizkoriščeni, temveč jih uporabljajte, saj boste le z njimi lahko res temeljito posesali vse kotičke doma.

Kabel pospravljate brez usmerjanja

Večina naprav ima poseben gumb, ob pomoči katerega se kabel po zaključku pospravi v notranjost. A ni dovolj pritisniti na gumb in pustiti, da se kabel sam vrne na svoje mesto. Pri tem se lahko zatakne in ga kasneje ni mogoče izvleči. Kabel med navijanjem pridržite in tako poskrbite, da se bo pravilno shranil.

Ne čistite krtače

Na njej se nabirajo večji kosi umazanije, prah, lasje, in če imate domači žival, tudi njene dlake in vse to ovira moč sesanja. Po zaključku zato vedno poglejte, kaj vse se je nanjo ujelo, in jo redno čistite.