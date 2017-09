Pet največjih napak pri paniranju mesa

Res je, da panirano meso ne sodi med najbolj zdrava živila, a včasih še kako prija. Da pa bi bilo vredno greha, se pri pripravi izognite najpogostejšim napakam, ki kratijo končni rezultat.

Različne debeline

Debelejši kosi se morajo v vročem olju cvreti dlje od tanjših. Prav zato bi se morali izogibati paniranju mesa različne debeline in velikosti. V nasprotnem primeru bodo tanjši kosi presuhi, debelejši, zlasti tisti s kostmi, pa bodo ostali v notranjosti še krvavi. Vedno skupaj panirajte meso iste vrste ter vsaj podobne velikosti in debeline.

Ne potolčete

Pravi okus bo panirano meso imelo le, če ga boste predhodno nekoliko potolkli in tako zmehčali. Ne glede na to, kako tanki so vaši zrezki, preden jih posolite in obdate s skorjo, jih dobro potolcite.

Panirate takoj, ko vzamete iz hladilnika

Če boste hladen in moker kos mesa položili v vroče olje, boste izzvali škropljenje, hkrati boste ogrozili okus vašega obroka. Meso iz hladilnika vzemite vsaj pol ure pred pripravo. Preden ga položite v moko, jajca in drobtine, ga obvezno osušite s papirnatimi brisačkami. Tako boste preprečili, da bi med paniranjem skorja odstopila.

Skoparite z drobtinami

Da bi se med paniranjem naredila res dobra, hrustljava skorjica, meso v jajca in drobtine pomočite vsaj dvakrat. Bodite previdni, da bodo moka, jajca in drobtine prekrile res celo površino. Nikar ne skoparite z drobtinami in jih z roko dobro pritisnite ob meso.

Pozabite na začimbe

Če boste nekaj soli utrli le v meso, na koncu morda ne bo dovolj začinjeno. Posolite tudi moko in jajca, v drobtine pa dodajte nekaj sesekljanih svežih zelišč. Tako boste zagotovili prijetnejši okus.

Dodaten nasvet

Ne pozabite paniranega mesa položiti na papirnate brisače, ki bodo vpile višek maščobe.