Pet največjih napak pri čiščenju kuhinje

Čeprav je vaša kuhinja videti brezhibno čista, obstaja velika verjetnost, da ste storili katero od petih, pri čiščenju najpogostejših napak ali izpustili kotičke, ki pri urejanju srca vašega doma velikokrat ostanejo spregledani. Poglejte, katere imamo v mislih, in jim naslednjič namenite več pozornosti.

Izpustili ste kljuke in ročaje

Vi in vaši domači neštetokrat primete za ročaj hladilnika, omaric, mikrovalovke, pečice, za kljuke na vratih in predalih, zato se na njih zadržuje ogromno bakterij. Znanstvene študije so dokazale, da se na njih nahajajo številni nevarni mikrobi, ki so povzročitelji težkih bolezni, zato jim vedno, kadar čistite ostale površine, namenite pozornost in poskrbite, da bodo tako čisti kot ostala kuhinja.

Niste očistili pečice

Res je delo neprijetno in dolgotrajno. Običajno so potrebne močne kemikalije, lahko pa si pomagate tudi z jedilno sodo: iz nje in vode pripravite pasto, nanesite jo na stene pečice, pustite čez noč in zjutraj očistite. Ne pozabite na rešetke ter pekače, ki prav tako kot pečica vsaj enkrat na mesec potrebujejo dosledno čiščenje z detergentom za posodo.

Da bi ohranili dlje čisto pečico, na njeno dno položite aluminijasto folijo in jo po potrebi oziroma tedaj, ko se na njej nakopiči umazanja, samo zamenjajte.

Nože ste oprali v pomivalnem stroju

Ostrih nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju. Vročina in kemikalije jim prav nič ne prijajo, saj uničujejo njihovo ostrino. Vse, razen srebrnih, pomivajte na roke, da bodo dlje ohranili ostrino.

Izpustili ste nastavke na plinskih gorilnikih

Tiste, ki jih lahko snamete. Vsaj enkrat na teden jih odstranite, dobro namočite in zdrgnite ter tako preprečite, da bi se umazali v taki meri, da jih ne bi več bilo mogoče očistiti.

Najprej ste očistili tla

Najprej pometate in brišete tla, šele nato pa police in pulte? To je še ena napaka, zaradi katere kuhinja na koncu ni brezhibno čista, saj umazanija in prah z višjih površin letita na tla, ta pa so zato znova umazana. Vrstni red je pomemben: začnite pri vrhu in nadaljujte proti tlom, ta vedno pustite za konec.