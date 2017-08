Pet najboljših barv za prijeten in srečen dom

Barve imajo močan vpliv na razpoloženje, veliko povedo o naši osebnosti in s pravimi je v dom mogoče priklicati srečo. Pri zagotavljanju slednje so najučinkovitejši naslednji odtenki.

Rumena

Rumena je barva sonca in sreče. Pod njenim vplivom v telesu naraste količina hormona sreče serotonina. Ob tem ne glede na to, kako intenziven je njen odtenek, spodbuja ustvarjalnost. Z rumenimi detajli je najboljše opremiti spalnico ali kopalnico.

Zelena

Svetlo zelena barva velja za barvo letošnjega leta. Upravičeno, saj je barva narave, ki v svetlejših odtenkih sprošča in pozitivno vpliva na koncentracijo, v intenzivnejših pa spodbuja k akciji in je idealna za delovne prostore, torej tudi za domačo pisarno.

Modra

Modra pomirja um in telo ter ne glede na odtenek nanju vpliva pozitivno. Simbolizira zaupanje in ljudje, ki imajo radi modro, veljajo za zanesljivce, na katere se je vedno mogoče zanesti. V modrem okolju prav tako delo teče lažje, saj spodbuja ustvarjalnost in zbranost. Najbolj se poda v kopalnice in delovne sobe.

Rožnata

Nežna rožnata v domove prinaša občutke topline, saj je barva čutnosti in ljubezni. Če bi radi dom navdali z optimizmom, izberite močnejše odtenke. Je zabavna barva, ki izžareva energijo ter spodbuja ustvarjalnost in občutke sreče, najprimernejša pa je za dnevne sobe in jedilnice.

Rdeča

Barva, ki nakazuje zaupanje in v dom vnaša optimizem. Prav tako je barva vitalnosti. V dnevnem prostoru ustvarja vzdušje dobrodošlice. V hladnejših dnevih bo dom, opremljen z rdečimi detajli, videti toplejši, prijetnejši in v njem boste zato srečnejši.