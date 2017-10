Pet idej za čudovito dišeč dom

Takoj ko vstopite v prostor, zaznate njegov vonj. Včasih je ta prijeten, drugič moteč, včasih močan, drugič komaj opazen. Da bi vaš dom vedno dišal nežno in prijetno, si pomagajte z naslednjimi petimi koraki.

Dišava domače izdelave

Na zmernem ognju segrejte vodo. Vreli dodajte rezine limone, pomaranče, svežo meto, sivko, vejice smreke, cimet ali druge dišeče sestavine. Uporabite lahko tudi eterična olja. Medtem ko bo vsebina lončka vrela, se bo iz njega sproščala dišeča para, ki bo poskrbela za čudovit vonj.

Redno čistite odtoke

Če v vašem domu ne glede na to, kako dosledno ga čistite, ni prave svežine, so mogoče za to krivi umazani odtoki. V njih se namreč kopičijo obloge, zaradi katerih se iz njih širi neprijeten vonj. Vsake toliko jih zato prečistite. Nanje posujte jedilno sodo, čeznjo prelijte kis ali limonin sok in z vročo vodo sperite odtok.

Pomagajte si s svečami

Namesto da jih prižgete kot običajno, neprižgane postavite med perilo, brisače in v omare z oblačili. Vedno, ko boste odprli omaro, vas bo presenetila prijetna dišavna nota. Na enak način si lahko pomagate tudi s trdim milom.

Nepogrešljive rastline

Sobne rastline krasijo dom, poskrbijo pa tudi za svež zrak. Zlasti je pri tem učinkovit sobni bršljan, ki iz zraka odstranjuje delce umazanije in s tem s skrbi tudi za prijeten vonj. Podobno moč imajo tudi spatifil, potos, fikus in sobna praprot.

Uporabite robčke za sušilni stroj

Dišeče robčke, ki jih sicer dodajate k perilu v sušilni stroj, uporabite drugače: položite jih v omare s spodnjim perilom, rjuhami ali oblačili. Z njihovo pomočjo bodo dišale omare in perilo v njih, ko boste omare odprli, pa ves prostor.