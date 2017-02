Pediatri bi želeli, da bi to prenehali početi

Seveda ste veseli, ker imate dobrega pediatra. K njemu se vedno lahko obrnete po nasvet. A čeprav je zelo ustrežljiv, bi si želel, da vi in vsi zaskrbljeni starši nekaterih stvari ne bi počeli, s tem pa bi mu olajšali delo.

Prenehajte prehitro zbijati vročino

Vročina je dobra stvar. Je namreč naraven odziv telesa na okužbo ter zavira razmnoževanje in delovanje povzročiteljev bolezni. Dokler ne preseže 39 stopinj Celzija, dopustite, da v telesu opravi svoje. Prav tako se ni primerno zanašati na moč svojega dotika. Preden ukrepate, vročino otroku zmerite s termometrom in ne z ustnicami.

Ne postavljajte svojih diagnoz

Denimo s pomočjo Googla. Na njem je ogromno takšnih in drugačnih informacij, ob katerih vas lahko zagrabi nepotrebna panika. Edini, ki lahko postavi diagnozo, je zdravnik. Namesto da se usedete za računalnik in vtipkate simptome, v roke vzemite telefon ali se usedite v avto ter odpeljite do ambulante. Pediatru pa zamolčite, da se vam dozdeva, kaj bi lahko bilo narobe.

V ambulanto ne prihajajte nepripravljeni

Nedvomno se vam doma poraja nešteto vprašanj, ki bi jih želeli zastaviti, a ko pridete do priložnosti, da bi dileme razjasnili, jih preprosto pozabite. Torej si jih sproti zapisujte. Če se otroku občasno pojavi izpuščaj, ga fotografirajte, če se vam zdi, da se nerodno giblje, ga med hojo ali plazenjem posnemite. Skratka: bolj boste na obisk pripravljeni, zadovoljnejši boste iz ambulante prišli domov.

Ne vztrajajte pri antibiotikih

Pri prehladu in gripi ne bodo pomagali. Če je zdravnik presodil, da jih mali bolnik ne potrebuje, ima nedvomno prav. Vaše vztrajanje pri zdravilih, ki bi po nepotrebnem obremenjevali otroški organizem, je povsem brezmiselno.

Prenehajte se obremenjevati z otroškim blatom

Ker enkrat ni šel na veliko potrebo, še ne pomeni, da je zaprt. Jasnega pravila, ki bi določalo, kolikokrat naj bi, zlasti dojen otrok, odvajal blato, ni. Povsem normalno je, če ga vsak dan, in ni povsem nenormalno, če ga le enkrat na teden. Enako velja za barvo: lahko je rumeno, oranžno, zeleno. Vse je normalno in odvisno od hrane.