Panonski svetilnik

Lendavski Vinarium je zgodba o uspehu in hkrati svojevrstna turistična zanimivost. Kot je v svoji utemeljitvi zapisala strokovna komisija, je z zamiranjem industrijske dejavnosti v Lendavi nastopil tudi čas za spremembo miselnosti v lokalni skupnosti; iz industrijsko mislečega mesta se počasi razvija turistično misleče. Pri tem je Lendavi v veliko pomoč najnovejša zanimivost, razgledni stolp Vinarium, ki ga je do danes obiskalo že 100.000 ljudi. Številka je za slovenske razmere impresivna. Prav tak je tudi pogled s stolpa, ki seže v štiri države, pri čemer se že v zasnovi tega panonskega svetilnika, ki mu pravijo tudi pomurski Eifflov stolp, zrcalijo simbolično prepletanje kultur, sobivanje in prijateljstvo narodov. Upravitelj stolpa, Turistična zveza Lendava vabi, v tesnem sodelovanju z občino v stolpu in ob njem razvija vsebine in priložnosti za obiskovalce, lokalno prebivalstvo, lokalne ponudnike in pobude. Pozitivni rezultati njihovega prizadevanja se že kažejo v povečanem zanimanju za bližnjo vinsko-turistično cesto in preostale turistične znamenitosti destinacije.

Izvor imena Pri iskanju imena za razgledni stolp sredi Lendavskih goric so se oprli na zgodovinske vire o vinogradništvu, povezovanju in skupnem predstavljanju vinogradnikov. V času rimskega imperija se je ob zgornjem toku reke Tiber razprostiralo izjemno rodovitno območje, ki je omogočilo razvoj kmetijskih dejavnosti, kot so vinogradništvo, vrtnarstvo, živinoreja, proizvodnja opeke, kamna in lesa. Za spodnji del toka reke Tiber je bilo značilno močvirno območje, zaradi česar so naselja gradili v bolj hribovitem predelu pokrajine. Sodeč po prvih zapisih iz leta 68 našega štetja so logistiko vin višje kakovosti (npr. falernumi, caecubumi) urejali prek tako imenovanih pristanišč vina oziroma portus vinarius. Poleg pristanišč vina so bile v tem času dobro znane tudi tržnice vin (forum vinarium). Lendava z vinogradi, bližnjimi in okoliškimi, ter z geografsko lego je stičišče različnih kultur in kulinaričnih užitkov, pri čemer ima vino osrednjo vlogo. Stolp je v osrčju vinogradov in s ponudbo domačih in tujih vin simbolizira tržnico vin oziroma, kot bi jo imenovali v rimskem imperiju, forum vinarium. Tako je razgledni stolp sredi slikovitih Lendavskih goric dobil ime Vinarium Lendava.

Občina Radlje ob Dravi se je na turistični zemljevid vpisala v začetku letošnjega leta s pridobitvijo naziva Slovenia Green Destination. Kot osrednjo zeleno in inovativno zgodbo je izpostavila vodni park s prvim javnim biološkim bazenom pri nas. Posebnost tega bazena je način čiščenja: namesto kemikalij delo opravijo peščeni filtri in rastline, tako se ohranja naravno biološko ravnovesje, kar minimalno vpliva na bližnje naravno območje, ki je del evropskega omrežja posebnih varstvenih območij Natura 2000. Vodni park Radlje ob Dravi je s svojo estetsko in tehnološko zasnovo pomembna pridobitev za to majhno, od osrednjih turističnih središč odmaknjeno destinacijo. Hkrati je to ključni korak v načrtovani širši inovativni turistični zgodbi, v kateri se bodo še intenzivneje prepletali kulturna dediščina, lokalne posebnosti, sodelovanje ponudnikov in trajnostni vidik. Za prizadevanje in dosežke strokovna komisija podeljuje javnemu zavodu ŠKMT Radlje ob Dravi naziv finalist sejalec 2016.

Sejalec je visok 53,5 metra Vinarium sredi Lendavskih goric stoji na izbrani lokaciji (302 m nadmorske višine), s katere se širi razgled v kar štiri države: Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Stolp so uradno odprli 2. septembra 2015. Projektirala sta ga arhitekta Oskar Virag in Iztok Rajšter iz arhitekturnega biroja Vires. To je najvišji razgledni stolp v Sloveniji. Visok je 53,5 m – razgledna ploščad je na višini 42 m –, ima pa devet etaž. Predzadnja je zastekljena, tako da ni strahu, da bi v slabem vremenu morali stati na dežju. Na vrh vodi 240 stopnic, seveda pa se lahko peljemo z dvigalom, v katerega lahko pridemo tudi z vozičkom. Vstopnina za odrasle znaša sedem evrov, za upokojence pet. Imajo tudi družinsko vstopnico, ki stane 14 evrov in velja za tri do pet odraslih oseb in otroke. Sicer imajo otroci do šest let brezplačno vstopnino. Na stolp se lahko povzpne do 50 oseb hkrati, ob ponedeljkih je zaprt. Oktobra je odprt vsak dan od 10. do 19. ure ter novembra in decembra 2016 oziroma januarja in februarja 2017 vsak dan razen ob ponedeljkih od 10. do 17. ure. Odprt je tudi vse praznične dni, tudi ob ponedeljkih. Na panoramskih tablah na vrhnji etaži so označeni vsi pomembni kraji, ki se vidijo s stolpa. Na terasi pod njim je dnevni bar, ob vznožju so stojnice, na katerih po navadi ponujajo tudi kaj za pod zob in seveda še kaj dobrega za nakup z okoliških kmetij. V spodnjih prostorih si lahko kupimo kak spominek.

Drugi finalist je ledenški velnes hotela Špik v Gozdu - Martuljku. Zaradi 1500 let stare ledeniške vode, ki prihaja iz zajetja pod hotelom, so v družbi zasnovali ledeniški velnes, ta pa je le delček v mozaiku širšega koncepta t. i. healthness hotela, ki iz leta v leto dosega boljše poslovne rezultate. Ker je analiza vode pokazala, da je edinstvena prav zaradi izjemne čistosti in idealnega razmerja kalcija in magnezija (2:1) ter nevtralnega pH, se je podjetje odločilo, da jo izrabi za velnes. Najprej so z njo napolnili bazene. Plavalni je stoodstotno polnjen z ledeniško vodo, medtem ko so preostali polnjeni z mešanico navadne in ledeniške. V vseh je tudi ogreta in je idealna za hidroterapije za rehabilitacije, po raznih poškodbah (hrbtenice, sklepov, zlomov ipd.), po bolnišničnih stanjih, za vodno telovadbo in podobno.