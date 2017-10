Ovseni napitek namesto mleka

Švedski kmetovalec Adam Arnesson ni običajen mlekar, saj sploh nima krav molznic. Na svojih organskih poljih v Örebru prideluje oves. Spodbuja ga švedski pridelovalec pijač Oatly, ki iz ovsa prideluje napitek oziroma ovseno mleko. V Avstraliji ljudje vse pogosteje iščejo alternativo mlečnim izdelkom, zato tržišče narašča. Adam je do lani oves porabljal za krmo živine ali pa ga je prodal drugim porabnikom za krmo. Kmetija, ki je velika 80 hektarjev in jo upravlja skupaj s starši, še vedno večino dobička ustvari z živinorejo, vendar bi to rad spremenil. »Za nas bi bilo pričakovano, da bi povečali število govedi, a si ne želim tovarne,« je povedal Arnesson, ki bi rad povečal proizvodnjo pridelkov, bogatih z beljakovinami, kot je oves, in jih prodajal za prehrano ljudi. Živinoreja proizvede 15 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, povrhu se izsekavajo gozdovi, da lahko pridobijo zemljo za gojenje krme, živali pa proizvajajo še metan in dušikov oksid. Če se bo to nadaljevalo, bomo do leta 2050 proizvedli več poljščin za krmo kot za lastno uporabo.



Podjetje Oatly opozarja na negativne učinke živinoreje, zaradi česar se ga že večkrat tožili mlekarji. Njihovo vodilo je opustimo krave, pijmo ovseno mleko in rešimo planet. Predsednik podjetja Toni Petersson pravi, da želijo le prepričati ljudi, da bi uživali več rastlinske hrane. Celo državna agencija za hrano opozarja pred negativnimi učinki čezmerne porabe mleka. Odkar se jim je Arnesson pridružil, je njegova kmetija podvojila število pridelanih kalorij za človekovo uporabo in razpolovila svoj vpliv na okolje. Arnesson priznava, da je to mogoče le, ker ima zagotovljen odkup. Vendar se trenutno ničesar ne boji, saj je podjetje Oatly leta 2016 proizvedlo 28 milijonov litrov ovsenega mleka, do leta 2020 pa želi doseči 100 milijonov. Za primerjavo, v Sloveniji na leto pridelamo približno 550 milijonov litrov mleka.