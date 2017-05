Ovratnica z biseri je že klasika

Hišni ljubljenčki prinašajo veselje in dobro voljo ter nam popestrijo čas, seveda pa pomenijo tudi veliko odgovornost. Če imamo doma psa ali mačko, moramo izpolniti vsaj osnovne pogoje za to, da bosta lahko bivala z nami. Medtem ko nekateri lastniki svoji živali na žalost komajda priskrbijo vodo in hrano, pa so na drugi strani tisti, ki bi svojemu ljubljenčku dali dobesedno vse, kar se dobi na trgu. V treh prodajalnah, kjer lahko dobimo opremo za male živali, smo se pozanimali, kaj si moramo omisliti, kadar kupimo ali dobimo psa ali mačko.



Psi



Na seznamu obvezne opreme za psa so tako primerno ležišče, dve posodi (za hrano in vodo), hrana, kakšna igrača, krtača, ovratnica in povodec. A to je zgolj osnova, ki jo moramo psu zagotoviti. Če živi v notranjih prostorih, ga je treba z uporabo plenične podloge navajati na sobno čistočo, lahko mu priskrbimo večigrač, šampon, morda robčke za nego, pripravek za čiščenje ušes in oči ter seveda pripravek proti parazitom, so nam povedali v prodajalni Zootic v ljubljanskem Cityparku. Podobno smo izvedeli v prodajalnah Mr. Pet v Kranju in Živalski svet v Rušah. Veliko je odvisno od tega, ali je kuža v stanovanju ali zunaj in ali je še mladiček. Če je še mlad, mu je treba zagotoviti hrano za mladičke ter zgodaj tudi že ovratnico in povodec, da se ju privadi. Če kuža biva zunaj, pa notranje ležišče ni primerno, temveč je najboljša rešitev koča s slamo. Da boste kužka vsake toliko razveselili in ga nagradili, pa ne pozabite na kakšen priboljšek, ki naj bo res le občasen.

Tudi živali so razvajene



Mnogi na žalost pozabljajo, da je treba svojemu ljubljenčku najprej dajati ljubezen in stvari, ki so osnova za njegovo dobro počutje. Skrb za domače živali se je že tako skomercializirala, da ima že večina lastnikov kakšno nenavadno željo. Težava je tudi v tem, da svojemu psu ali mački dajejo preveč posladkov in keksov, potem pa se dogaja, da postanejo živali razvajene in ne jedo skoraj ničesar več. Veliko lastnikov niti ne ve več, kaj bi počeli s svojo živaljo, zato z njo ravnajo kot z otrokom ali kot z modnim dodatkom, hkrati pa pozabljajo na tisto osnovno, kar v bistvu šteje še največ. Tudi pri skrbi za živali nobena skrajnost ni dobra – nekateri jim komajda priskrbijo hrano, drugi pa zanje zapravljajo na stotine evrov.

Muce



Tudi muca potrebuje ustrezno ležišče, temu pa je treba dodati še praskalnik, mačje stranišče, primeren pesek, lopatko za čiščenje stranišča, hrano in dve posodici. Če muca mačjega stranišča še ni vajena, izberite plitvo oziroma stranišče odprtega tipa, temu pa lahko dodate kakšno dišavo, da bo vonj iztrebkov manj moteč. Da muca po stanovanju ne bo nosila peska, lahko pred stranišče položite še predpražnik. Ovratnica in povodec pri muci nista nujna, če jo vodite na sprehode, pa ju boste seveda potrebovali. Prav tako je dobro, da imajo muce, ki živijo zunaj, ovratnico, saj tako preostalim sporočate, da že imajo lastnika. Pazite le, da jim boste izbrali takšno, ki se odpre, če se kam zatakne. Če muca živi zunaj, je dobro, da se lahko kam zateče, v zatočišče pa ji namestite kakšno toplo odejico. Tudi pri mucah pridejo v poštev ampule za zatiranje zajedavcev ter kakšen priboljšek, ki se ga bodo vedno znova razveselile.



Pretiravanje



Čeprav sta zgornja seznama na videz kar dolga, je to za premnoge lastnike le tisto najnujnejše, kar njihov ljubljenček potrebuje. V prodajalni Zootic so nam tako povedali, da bi nekateri lastniki radi imeli dobesedno vse, kar se da dobiti: posteljico za sto evrov ali več, ovratnico in povodec z diamantki, ovratnico s kovinskimi neti za čivavo in podobno. In ne boste verjeli, na zalogi imajo celo ovratnice s kristali prestižne znamke Swarovski. V prodajalni Mr. Pet so nam povedali, da imajo njihove stranke res ogromno nenavadnih želja, med katerimi lahko naštejemo avtosedež, na katerem bi kužka pripeli z varnostnim pasom, vozičke za ljubljenčke, pentlje, kravate in metuljčke, hlačke za pasjo menstruacijo, košare za na kolo, zimske in dežne plaščke in tako naprej. Biserčki na ovratnicah pa so tako in tako že klasika. Tudi v trgovini Živalski svet so nam razkrili nekaj nenavadnih želja, med katerimi lahko omenimo posteljice v najrazličnejših oblikah, fotografijo Johna Lennona na ležišču in podobne muhe lastnikov, ki po mnenju prodajalcev ne vedo več, kam bi s svojim denarjem, ne nazadnje pa niti tega ne, kaj bi še naredili s svojo živaljo. Če ste torej mislili, da soseda, ki si je za svojo mačko omislila povodec, pretirava, zdaj vidite, da to ni še nič.