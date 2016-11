Otoki, ki jih lahko kupite

1. White Island



Živopisni nedotaknjeni otoček v Grenadi v Karibskem morju je idealen za počitnice daleč proč od ponorelega sveta. Pogled na čudovito naravo tam je pravi balzam za dušo, rdečkasti koralni grebeni, ki obdajajo otok, pa ne pustijo ravnodušnega nobenega ljubitelja potapljanja. Vaš je lahko za 4,934.521 evrov.



2. Ballast Key



Ballast Key v Floridi v ZDA je bil dolgo pristan za bogataše, ki so potrebovali oddih od naporne vsakodnevne rutine. Razprostira se nedaleč od zaliva Key West, na njem pa so postavljene kolibe, med njimi ena s petimi spalnicami, pa tudi majhna tovarna za razsoljevanje morske vode, ki omogoča, da vam, dokler se zares ne sprostite, ni treba nazaj na kopno. Vaš je lahko za 14,173.734 evrov.



3. Isla Paloma



Panamski otoček v Srednji Ameriki je idealen kraj za počitek – po eni strani boste na njem deležni vsega udobja sodobne civilizacije, denimo elektrike in vode, hkrati pa vam ne bo primanjkovalo eksotike. Če vas raznobarvne tropske ptice, bohotno cvetje in sadna drevesa, polna zrelih plodov, ne bodo prepričali, se sprehodite do prekrasnih belih peščenih plaž, ki vas bodo zagotovo očarale. Vaš je lahko za 340.850 evrov.



4. Belle Lune



Belle Lune v kanadskem Ontariu leži v bližini nacionalnega parka Beausoleil Island, komaj dve uri vožnje od Toronta. Okna udobne hišice za goste ponujajo čudovit razgled na jezero Huron. Vaš je lahko za 1,525.131 evrov.



5. Otok Petra



Otok leži 15 minut od New Yorka – če potujete s helikopterjem. Je pravi naravni biser. Oblikovan je v obliki srca, ponuja pa vse, kar potrebujete za udobno življenje. Na njem stoji vrsta hiš, ki jih je oblikoval veliki ameriški arhitekt Frank Lloyd Wright. Cena: po dogovoru.



6. Buck Island



Na Deviških otokih prav tega opisujejo kot najrazkošnejšega v Karibskem bazenu. Tu res vsak najde kaj po svojem okusu: pisane pečine, bele peščene plaže, prostorno hišo z vinsko kletjo in telovadnico. Cena: po dogovoru.