Osmica na testni stezi

Ko je BMW leta 1989 splovil svojo novo serijo 8 (z oznako E31), je bil avto predstavljan kot kronski dragulj bavarske družbe. Osmica je bila tehnološko napredna, močna in čudovitega videza, a ni bila zasnovana kot športni avto, ampak kot grand tourer, v desetletjih pa je postala prava legenda. In BMW hoče vrniti nekaj tistega GT-jevskega duha v novo serijo 8, ki naj bi jo pokazal še letos – nove, za zdaj še dobro zakamuflirane osmice je že poslal na testno stezo v italijanski Aprilii.

Nekaj posebnega

Sodobni beemveji so namenjeni vsakomur. Prav zato naj bi bila nova osmica silno udobna in super hitra, hkrati pa naj ne bi zahtevala nenehnih obiskov na bencinskih servisih. Takšna miselnost je bila v minulih letih sicer kriva za nekaj precej nenavdihnjenih bavarcev, a kot kaže, nova serija 8 z oznako G14 ne bo doživela takšne usode. »Testne vožnje pod največjimi obremenitvami kažejo, da smo na pravi poti. Dinamika vožnje je že zdaj zavidanja vredna,« je novi kupe pohvalil Klaus Fröhlich, vodja BMW-jevega oddelka za razvoj in raziskave, ki je odgovoren za testiranje v Italiji.

Konceptna osmica je na lanski predstavitvi navdušila strokovno javnost s svojo agresivno obliko in močnim osemvaljnikom. Kot kaže, bo tovarni velik del tega šarma uspelo prenesti tudi v končno, serijsko različico avtomobila, ki bo zelo verjetno na voljo tudi s turbinskim dvanajstvaljnikom.

Prav ta konec tedna pa bo na 24-urni dirki v Daytoni premiero doživela tudi dirkaška različica osmice, imenovana M8 GTE, ki bo nasledila dirkaškega M6 GT3/GTLM.