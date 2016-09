Osem idej, s katerimi v kuhinji prihranite čas

Vsakodnevno kuhanje obrokov vam vzame veliko časa, ki vam ga zlasti med tednom že tako primanjkuje. Na srečo obstajajo načini, kako boste jedi postregli hitreje, hrana pa zato ne bo nič manj okusna.

Zamenjajte ponve

Globoke, sicer priročne ponve zamenjajte z nižjimi z večjo površino. Večja je, več hrane je na dnu, zato se enakomerneje in hitreje segreva.

Izkoristite moč mikrovalovke

Verjemite, zmore veliko več kot le pripravo pokovke in pogrevanje ostankov. V njej lahko pripravljate cele obroke, skuhate riž ali spečete krompir (nared bo v petih minutah, drugače kot v običajni pečici). Če ima funkcijo žara, lahko spečete ribe itd. Vse bo potekalo hitreje in lažje.

Tanko pomeni hitro

Naj bo meso ali zelenjava, ko gre za kuhaje velja: tanjše kot je, bolje bo. Paprike, bučke, paradižnike, čebulo, česen in podobno narežite na čim tanjše rezine, vrzite v ponev, dodajte na tanke rezine narezano meso in v trenutku boste imeli pripravljeno okusno omako, ki se bo podala k rižu, ki ste ga skuhali v mikrovalovki.

Čakajte modro

Pečico morate, preden vanjo položite hrano, segreti. Ta čas modro uporabite. Preden se lotite kuhanja, pripravite vse potrebne pripomočke in sestavine. Medtem ko se pečica segreva, napolnite pekač. Ko bo topla, bo pripravljen, da roma vanjo. In ko se hrana peče? Pomijte posodo, ki ste jo uporabili za pripravo, počistite ostanke in pobrišite pult.

Včasih počasi pomeni hitro

Če nimate električnega lonca za počasno kuhanje, je zadnji čas, da si ga priskrbite. Gre za enega redkih kuhinjskih pripomočkov, s pomočjo katerega večerja nastaja tedaj, ko ste še v službi ali se vozite domov. Zjutraj vse, kar potrebujete, namečite v lonec, nastavite samodejen vklop, in ko boste zdoma, se bo večerja kuhala sama, vas pa bo ob povratku pozdravil prijeten vonj. Če vam ideja, da bi električna naprava delovala sama, ni všeč, si nabavite ekonomlonec. Juhe, prikuhe in omake se bodo v njem skuhale 80 odstotkov hitreje kot v običajni posodi.

Kuhajte na zalogo

Številne pripravljene jedi lahko zamrznete. Ko boste naslednjič kuhali golaž, enolončnico, nadevane paprike in podobno, pripravite večje količine. Česar ne boste pojedli, pospravite v zamrzovalnik. Rešitev, ki vam bo v vsakodnevni naglici zelo koristila.

Ste za žar?

Pozabite na običajen opekač, v katerem pripravljate tople sendviče, in si privoščite kvalitetnejši kuhinjski žar, ki ga lahko povsem odprete in meso ter zelenjavo na njem popečete na obeh ploščah naprave. Hitreje bo, priročnejše in okusnejše ter hkrati brez dima, ki se vije po stanovanju, kadar dobrote pečete kar v ponvi.

Uporabite ostanke

Ostanki so lahko zelo uporabni. Vam je ostal pire? Torej iz njega pripravite svaljke. Pečeno meso, ki ga niste pojedli, dodajte rižoti, ragu z dodatkom zelenjave dajte v mesno juho, makarone pa v odlično hladno solato. Večino hrane, ki vam ostane, lahko uporabite in spremenite v nov obrok, ki bo prav tako okusen, njegova priprava pa vam bo vzela znatno manj časa, kot če bi kuhali povsem novega.