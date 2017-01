Osem fantastičnih kuharskih trikov

V kuhinji so triki vedno dobrodošli. Pa naj bodo takšni, ki olajšajo pripravo jedi ali oplemenitijo njihov okus. Poglejte si osem preprostih, ki vam bodo nedvomno prišli prav.

Jogurt

Če imate jogurt radi, bi si ga pa radi privoščili še malo drugače, s čim gostejšim (denimo z grškim) napolnite vrečko, s pomočjo katere sicer na torte brizgate smetano. Manjši pekač ali raven krožnik obložite s papirjem za peko in nanj nabrizgajte kupčke jogurta ter jih za približno eno uro postavite v zamrzovalnik. Pričarali si boste okusen, zdrav in malce drugačen prigrizek, ki ga lahko oplemenitite s sadjem ali medom.

Jajca

Trdo kuhana jajca boste lažje olupili, če boste vodi, v kateri jih kuhate, dodali rezino limone ali pol žličke jedilne sode.

Čebula

Preden jo začnete rezati, jo za 15 minut postavite v zamrzovalnik. Pri pripravi jedi vam ne bodo tekle solze.

Kava

Če prisegate na turško kavo, potrebujete dve sestavini, da bi bila res odlična. V vodo, preden zavre, dodajte malo soli in malo cimeta. Sol ubija grenkobo, cimet zagotavlja posebno aromo. Zvijača je uporabna tudi pri pripravi ekspresa.

Krompir

Imate radi v pečici pečen krompir? Pripravite ga malo drugače. V cel, neolupljen in dobro opran gomolj napravite zareze. Naj segajo približno do polovice krompirja. V vsako položite rezino masla. Čez krompir polijte malo olivnega olja in posujte malo soli, popra ter rožmarina. Tako pripravljene gomolje do mehkega specite v pečici.

Testenine

Radi bi doma izdelali testenine, a imate eno jajce premalo. Nadomestite ga s polovico banane. Tekstura in okus bosta ostala nespremenjena.

Česen

Lažje ga boste olupili, če ga boste pred tem 15 sekund segrevali v mikrovalovki.

Paprika

Bodite pozorni na njen spodnji del. Če so na njem tri izbokline, imate v roki moški plod, ki ima močnejši okus in je idealen za pripravo kuhanih jedi. Štiri izbokline pomenijo ženski plod. Takšna paprika je slajša, se hitreje posuši ter je idealna za pripravo svežih solat in okusnih sendvičev.