Optima skoraj optimalna

Podobno je veljalo ob vstopu azijskih izdelovalcev mobilnih telefonov v tradicionalni svet Nokie in Motorole. Danes je zgodba drugačna. Kronski dokaz je Samsung. Podobno bi lahko veljalo za optimo nove generacije in njeno prvo kombijevsko različico.

Najdaljši in največji korejski kombi je oborožen z večinoma vsem, kar se pričakuje od skoraj pet metrov dolgih družinsko-poslovnih karavanov. Naj gre za prostor, udobje, tehniko ali opremo. Tu ni dilem. Je pa jasno, da je v tem velikostnem in cenovnem razredu zajetna gneča. Igralcev ni malo, od Volkswagnovega passata, ford mondea pa do škode superb in opel insignie. Kateri je lepši, če začnemo pri obliki, ni lahko odgovoriti. Je pa optima SW brez dvoma izdelek, za katerim se obračajo glave. Evropske oblikovalske filozofije, s katero je Kio razsvetlil sloviti nemški oblikovalski guru Peter Schreyer, ne spregledaš!



Prostorske vrline



Ali je optima SW zato bolj družinski ali poslovni karavan, vam ne znamo povedati. Je pa velika. Naj gre za 552-litrski prtljažni prostor, sedenje na zadnji klopi ali prednji del kabine. Ne manjka niti kombinatorike. Naslon zadnje klopi je tridelno zložljiv, dvojno prtljažno dno ima zaprta odlagališča, skupnega volumna je za največ 1686 litrov, nakladalna odprtina je široka in visoka, pomik zadnjih vrat je električen. Ne sprašujte, kaj vse spraviš sem! Lahko gre za taščin hladilnik ali sinovo gorsko kolo. Prtljažno brezno, ki ga ustvariš s potegom dveh stranskih vzvodov, se brez dvoma uvršča med razredno največja. Kaj pogrešamo? Načeloma nič, čeprav bi znal kakšen lastnik karavana znamke BMW pripomniti, da ima njegov avto s kovino zaščiten nakladalni rob prtljažnika in dvižno steklo na vratih, ki le redko pride do veljave.



Poplava opreme



Če kdo misli, da najnovejša optima spominja na prejšnje, vključno z magentisoma prve in druge generacije (na nekaterih trgih je namreč optima nosila to ime), je v precejšnji zmoti. Novinka s paketom opreme EX limited je precej luksuzna. Glede opreme ni vprašanja, razen da je skoraj vse serijsko in ne ostane veliko za individualizem. Na seznamu najdeš: usnjeno oblazinjenje z ogrevanima in hlajenima sedežema, zajetno panoramsko streho, parkirni sistem s 360-stopinjskim prikazom okolice, ki mu razvodeni ostrino le slabo vreme, in poplavo varnostne elektronike. Naj gre za tisto za ohranjanje voznega pasu, opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ali radarski nadzor z zaviranjem zaradi spredaj vozečih vozil. Seveda ne manjkajo lepotni dodatki. Tu so 18-palčna platišča, navidezne zračne reže na prednjih blatnikih, prednji LED-meglenki in recimo modna barvna kombinacija bele karoserije s temno streho.

Najnovejša optima je po tej plati vse prej kot sramežljiva! Z enako udarnostjo nastopa izdelava. Je že res, da kia ni audi! Je pa to na otip in pogled dobro sestavljen avtomobil, v katerem udobno sediš in se zlahka navdušuješ nad lepo oblikovanim volanskim obročem, sredinsko konzolo s pokritimi predalčki in odlagališčem za brezžično polnjenje telefona ter kakovostnim ozvočenjem harman kardon. Slednjemu stoji ob strani avdiosistem z digitalnim sprejemnikom DAB in ločeno FM-funkcijo, ki jo moraš vedno znova aktivirati zaradi slabega signala.

Dizelska zmernost



Precej kratka je motorna ponudba. Optima je v naših krajih na voljo z bencinskim motorjem in 1,7-litrskim dizlom v dveh zmogljivostnih izvedbah. Močnejša seže do zglednih in uporabniško prijetnih 141 KM. Je pa jasno, kdor rad leti in zmaguje pri hitrih startih, bo nepotešen, čeprav premore optima program za športno delovanje s povečano odzivnostjo motorja, tršim volanom in spremenjeno prestavno karakteristiko prijetno delujočega 7-stopenjskega samodejnega menjalnika z volanskima ročicama in dvema sklopkama. Je pa takšna optima uglajen in nič žejen sopotnik, ki shaja z dobrimi šestimi litri goriva na sto kilometrov in zlahka vzdržuje visoko potovalno hitrost. Da gre za čistokrvno križarko, dokazuje avtonomija. S 70-litrskim rezervoarjem prevoziš več kot tisoč kilometrov.



O tem, kaj si želi optima doseči na trgu, ni vprašanja! Njeno zajedanje v prodajni kolač, ki ga že dolga leta obvladuje Volkswagnov passat, ni presenečenje. Kako uspešna bo kia, naj pokaže čas. Je pa dejstvo, da ima optima SW v rokavu veliko adutov, naj gre za vsesplošno uravnoteženost, dobro opremsko založenost, dolgo garancijo ali za oko prijetno obliko. Pa tudi očitek o premajhnem dizelskem motorju se zdi medel, ko pomisliš na precej passatov z 1,6-litrskim dizlom. Nas morda res čaka še ena zgodba v slogu korejskih telefonov?