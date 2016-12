Onaplus.si: najboljša ženska revija v Sloveniji ima nov portal

Onaplus.si

Z novim portalom bosta Ona in njena revijalna sestra Ona Plus zaživeli v digitalnem svetu. Z novo platformo Ona krepi svojo moč med ženskimi blagovnimi znamkami. Prinaša aktualne tematike, ki se dotikajo življenja vseh nas. Podaja mnenja družbeno relevantnih posameznikov na trenutno perečo družbeno problematiko. Ponuja zdravstvene, partnerske in lepotne vsebine in zagotavlja nasvete za različne življenjske stile in užitke.

Spletna Ona prevzema vlogo aktualne sopotnice, glasnice dobrega, zveste zaupnice in neustrašne vizionarke. In hkrati ponosno vodi vlogo navdihujoče svetovalke, modne ozaveščenke, raziskovalke užitkov in aktivne popotnice. Spremljala vas bo lahko ne le na vašem domačem računalniku, temveč jo boste lahko prebirale tudi na mobilni napravi brez težav, saj že v osnovi podpira odzivno oblikovanje.

Je sopotnica vseh tistih žensk, ki jih navdihujejo dobre zgodbe, neustrašne ideje in dobra dejanja. Za vse tiste, ki želite živeti v sozvočju s svojim jazom in soustvarjati boljši svet. In se ne bojite na tej poti privoščiti tudi lepote, užitkov in drznih izzivov.

