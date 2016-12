Olje čajevca za brezhibno čist dom

Če ste že naveličani vonja po kemičnih čistilih, vam ponujamo rešitev. Namesto njih uporabite eterično olje čajevca, ki je znano po svoji čistilni, dezinfekcijski, protimikrobni in protiglivični moči ter je zato uporabno v številne namene. Poglejte, kje vse vam lahko pomaga.

Večnamensko čistilo

Dodajte deset kapljic olja čajevca v pol litra tople vode in 100 mililitrov belega kisa. Večnamensko čistilo je uporabno za vse, razen za marmor, granit in druge kamnite površine, ki jih ni priporočljivo čistiti s kisom.

Čistilec zraka

Nekaj kapljic eteričnega olja čajevca dodajte v izparilnik in prižgite svečko. Med izgorevanjem se bo očistil zrak, za boljši vonj lahko dodate nekaj kapljic eteričnega olja sivke.

Osvežilec zraka

Zmešajte 100 mililitrov kisa, 50 mililitrov vode in dodajte pet kapljic olja čajevca ter mešanico nalijte v plastenko z razpršilom in poškropite zrak. Učinek bo takojšen, hkrati pa ob uporabi naravnega osvežilca ne boste vdihavali kemikalij, ki so prisotne v kupljenih preparatih, izdelanih v ta namen.

Za čistejše perilo

Med pranjem pri nižjih temperaturah vode pralnemu detergentu dodajte žličko olja čajevca. S perila ne bo odstranil zgolj umazanije, temveč tudi bakterije in glivice.

Čistilo za plesen in glivice

V plastenki z razpršilom zmešajte žličko eteričnega olja čajevca, pol decilitra belega kisa in 240 mililitrov vroče vode. Potresite ter poškropite mesta, kjer se nabira plesen. Počakajte nekaj minut in obrišite.

Dezinficirajte zobne ščetke

Deset kapljic olja dodajte v skodelico vode in v mešanici 15 minut namakajte zobne ščetke.

Čistilo za kopalnico

Od 10 do 15 kapljic eteričnega olja čajevca dodajte skodelici vode, primešajte pol skodelice kisa in žlico jedilne sode. Zmešajte v plastenki z razpršilom in poškropite površine ter jih obrišite. Soda odstranjuje madeže, kis in olje pa premagujeta bakterije ter plesen.

Razpršilo za dezinfekcijo

Da bo vaša podloga za jogo čista, zmešajte po pet kapljic eteričnega olja evkaliptusa, čajevca in nepozebnika s skodelico vode ter poškropite njeno površino. Čistilo naj učinkuje nekaj minut, nato pa ga obrišite s suho krpo. Prav tako lahko očistite tudi drugo telovadno opremo.

Domače milo

Potrebujete 200 gramov glicerina in dve žlici olja čajevca. Glicerin v sopari stopite v posodi, dodajte olje, dobro zmešajte in zlijte v kalupe ter počakajte, da se glicerin znova strdi. Dobili boste koži, zdravju in okolju prijazno milo.