Odstranimo pasji urin

Lastniki psov vedo, da je malone neizogibno, da se kosmatinci v hiši ali stanovanju polulajo. Posušen urin ima močan vonj po amoniaku in se ga težko znebimo. Pomembno je, da svežega takoj pobrišemo. Na polulano mesto damo čisto brisačo in popivnamo čim več urina. Nato se vlažnega madeža lotimo s toplo vodo. Verjetno bomo morali večkrat prepojiti polulano preprogo, preden bomo urin v celoti odstranili.

Pomembno je, da svež urin takoj pobrišemo.

Nepremagljiva soda

Madež na preprogi prekrijemo s sodo bikarbono. Pri tem ne pretiravamo, da bomo nato lažje očistili. Sodo pustimo delovati čez noč, tako bomo odstranili neprijetne vonjave. Naslednji dan madež posesamo in odstranimo vso sodo.

Stari madeži

Najprej jih navlažimo s toplo vodo, pri tem si pomagamo z dvema brisačama, ki ju menjavamo. To počnemo, dokler se smrad opazno ne zmanjša. Za nadaljnje čiščenje potrebujemo čistilo za nevtralizacijo encimov: ti namreč razgradijo beljakovine, ki povzročajo smrad. Priporočljivo je, da čistilo najprej preizkusimo na skritem delu preproge, da vidimo, kako bo reagirala. Čistilo nato nanesemo za 10 minut in ga odstranimo s suho brisačo.

Čiščenje lesenih tal

Pripravimo si mešanico vode in alkoholnega kisa v razmerju 1:1. Odstranjevanje smradu iz lesa je zahtevnejše, a k sreči les prenese tudi močnejša čistila. Čistilo z gobo vtremo v les in pustimo delovati 10 minut, nato pobrišemo do suhega. Prizadeti del poprašimo s sodo in pustimo stati čez noč, zjutraj posesamo. Madeža se lahko lotimo tudi s triodstotno mešanico ogljikovega peroksida, ki ga nanesemo z navlaženo brisačo. Brisačo pustimo za nekaj ur stati na madežu, kar bi moralo odstraniti smrad. Na koncu pobrišemo s suho krpo.