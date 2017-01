Odlične zamenjave za jajce

Jajca so osnovna sestavina številnih peciv in drugih jedi. Njihova glavna naloga je povezovanje sestavin, delujejo kot sredstvo za vzhajanje in zagotavljajo vlažnost. Velikokrat pa se zgodi, da med pripravo z grozo ugotovite, da jih v hladilniku nimate dovolj. Manjka vam eno jajce in vi imate na voljo tri možnosti: opustiti namero o peki, steči v trgovino ali ga nadomestiti. Če se boste odločili za zamenjavo, poglejte, katere so najboljše alternative.

Jabolčni sok

Četrtina skodelice (60 mililitrov) jabolčnega soka v katerem koli pecivu nadomesti eno jajce, jabolčni sok pa lahko uporabite tudi, če želite zmanjšati količino olja ali masla v receptu. Vendarle upoštevajte, da je nekaj maščobe pri peki pit, kolačev in podobnih peciv vendarle nujno. Jabolčni sok eno jajce učinkovito nadomesti v biskvitu, kruhu, mafinih in podobnih pecivih.

Banana

Tudi polovica spasirane banane lahko v pecivu nadomesti eno jajce. Res pa je, da ima banana dokaj izrazit okus in jo bo v končnem izdelku čutiti.

Lanena semena

Da bi nadomestili eno jajce, potrebujete žlico lanenih semen in tri žlice vode. Zmešajte vodo in lan ter počakajte, da semena nabreknejo oziroma da vpijejo vso tekočino, nato pa mešanico dodajte testu. Namesto celih semen lahko uporabite z vodo zmešan mlet lan. Lanena semena imajo blag okus po orehih.

Rastlinsko olje

Četrtina skodelice olja pri peki lahko nadomesti eno jajce. Vendar z oljem ne pretiravajte, da pecivo ne bi bilo preveč mastno.

Voda, olje in pecilni prašek

Zmešajte dve žlici vode, žlico olja in dve žlički pecilnega praška ter z mešanico nadomestite eno jajce. Način se najbolje obnese pri peki keksov in drugih drobnih peciv.

Semena oljne kadulje

Kakor lanena semena jajce nadomestijo semena oljne kadulje (pogovorno 'čija'). So zdrava, a rahlo spremenijo okus peciva. Za eno jajce zmešajte žličko semen s četrtino skodelice vode, počakajte 15 minut, da semena nabreknejo, in jih dodajte v testo.