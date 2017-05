Odličen način za čiščenje pohištva iz mikrovlaken

Z malo časa in s pravimi čistili bo vaša sedežna kot nova. Foto: Shutterstock

Obstaja povsem preprost način, da s tkaninami iz mikrovlaken oblazinjeno pohištvo povrnete v prvotno stanje. Ne potrebujete dragih čistilnih sredstev in ne veliko časa. Do vrhunskih rezultatov si lahko pomagate s pripomočki, ki jih zagotovo že imate doma. Za popoln uspeh postopek ponovite dvakrat, najprej z enim čistilom in nato še z drugim.

Potrebujete:

etilni alkohol,

destilirano vodo,

čisto spužvasto gobico,

mehko krpo,

plastenko z razpršilom.

Postopek