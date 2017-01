Od tisočletne gobe do svetleče čeladice

Glive so skupina živih organizmov, ki se uvrščajo v svoje kraljestvo – fungi. To pomeni, da niso ne živali, ne rastline, ne bakterije. V nasprotju z bakterijami, ki so preproste celične zgradbe, so glive zelo zapleteno zgrajeni organizmi, podobno kot živalski, in so zato bližje živalim kot rastlinam.



Žvepleni lepoluknjičar



Laetiporus sulfureus je goba, mlada užitna, ki raste na drevesih in štorih (pretežno hrastovih) in ima pečena okus skoraj enak kot pečen piščanec ter je lahko dober nadomestek za meso, pravi vegetarijanski obrok.



Tisočletja stara goba



V Oregonu (ZDA) »živi« 2400 let stara velikanka med »gobami«, ki zajema 2200 hektarjev površine in počasi ubija drevesa in gozd. To je črnomekinasta mraznica (štorovka), Armillaria ostoyae, največji živi organizem na svetu.



Vilinski obroč



Vilinski obroč je naravni obroč ali lok iz gob. Lahko meri več kot deset metrov v premeru, gobe pa tvorijo obliko popolnega kroga.



Pomladanski hrček



Gyromitra esculenta je goba, ki je videti kot možgani in je smrtno strupena. Strupeni so že hlapi pri kuhanju in nekoč je bilo pri nas veliko zastrupitev s to vrsto. Nekateri jo kljub temu še vedno uživajo. O zastrupitvah nimamo podatkov.



Bela gomoljika



Tuber magnatum je najdražje prodajana goba na svetu. Prodaja se od 2000 do 4000 dolarjev za kg (odvisno od teže). Najdražje prodana je bila decembra 2007, ko je lastnik Macao Casina Stanley Ho za 1,5 kg težek primerek plačal 330.000 dolarjev. Nekoč so gomoljike nabirali s prašiči, danes jih nabirajo s treniranimi psi.



Svetleča čeladica



V Braziliji so našli še eno vrsto bioluminiscentne (svetleče) glive iz rodu Mycena, čeladice, ki obsega okoli 500 vrst po vsem svetu. Bioluminescenca pomeni, da je organizem sposoben proizvajati svetlobo skozi kemijsko reakcijo. V Braziliji so odkrili že več deset bioluminescentnih vrst gliv, ki rastejo v tropskih gozdov.



Gobji zrak



Zrak, ki ga dihamo, vsebuje več kot 10.000 glivičnih spor na kubični meter. Največ jih najdemo predvsem v kleteh in kopalnicah, kjer je največ vlage. Povzročajo plesni in alergije, ki so prava nadloga za ljudi. Plesni so nevarne za naše zdravje.



Glive v pivu



Glive pogosto uporabljajo v živilih in v industriji pijač. Vsak dan zaužijemo kar lepo število izdelkov, pridobljenih iz gliv, pa sploh ne vemo. Najbolj znana je uporaba gliv v proizvodnji piva in drugih alkoholnih pijač ter pri pekovskih izdelkih, kot so kruh, sir …

Ocvrti žvepleni lepoluknjičar



Ko sem ga že omenila, naj vam zaupam še recept za pripravo te zanimive gobe, ki lahko nadomesti prav vsako meso.



Potrebujemo: žvepleni lepoluknjičar, slana voda, moka, jajca, drobtine, parmezan, olje za cvrtje.



Priprava: žveplenega lepoluknjičarja (mladega, seveda, stari niso več užitni) najprej prekuhamo v precej slanem kropu, vre naj približno pol ure do eno uro (odvisno od velikosti). Nato gobo malo ohladimo, povaljamo v moki, jajcih in drobtinah, ki smo jim dodali malo naribanega parmezana in ocvremo kot kurja bedra ali dunajski zrezek. Okus ima zelo podoben piščančjemu mesu in moji znanci ga niso ločili, ko sem jim ga nekoč ponudila.



Poskusite tudi sami in se prepričajte. Pa dober tek.