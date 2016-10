Obvezna nega vzmetnic

Spanec se po dolgem dnevu še kako prileže. Škoda le, da posteljo, natančneje vzmetnico, delite z milijoni pršic, ki ovirajo počitek in lahko izzovejo celo alergije. Na srečo jih lahko premagate že, če si boste vsaj enkrat na mesec vzeli pet minut časa.

Sesalnik ni le za preproge

Vedno ko menjate posteljnino, najmanj pa enkrat na mesec, temeljito presesajte vzmetnice. Krtačko, ki je namenjena sesanju oblazinjenega pohištva, močno pritisnite ob površino, na koncu pa s cevnim nastavkom posesajte še robove, ki jih krtača ni dosegla.

Preprosto dejanje, veliki učinki

Prah in pršice, ki se zadržujejo v vaši vzmetnici, niso prav nič prijetni. Z rednim pranjem posteljnine in sesanjem vzmetnic pa se jih boste najlažje znebili in si tako zagotovili mirnejši spanec ter manjše tveganje za pojav alergij.