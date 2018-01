Oblikovni predrznež

Na vprašanje, kaj pooseblja 4,6 metra dolg in z enim bočnim parom vrat opremljen francoski avtomobil, ni enotnega odgovora. Lahko bi bil kupe. A mu do tovrstne čistokrvnosti manjka marsikaj! Po prostornosti bi ga lahko enačili s karavani in enoprostorci, po opremi s prestižnimi limuzinam, po visokem sedenju s terenci. Nato spustiš navzdol zajetna stranska stekla, odpreš ogromno panoramsko strešno okno in si misliš, da si v kabrioletu. Zmešnjava je popolna, čeprav se zdi avantime po marsikateri plati kot epitom uživaškega prevažanja in nikjer omejene filozofije. Tu ni dilem!



Vratna konstrukcija

Del zgodbe, ki je ne spregledaš, pišejo detajli, čeprav drži, da je marsikaj enako kot pri bolj konvencionalnih bratih, z osnovo iz generacijsko tretjega espacea na čelu. Najbolj tehnično zanimiva so verjetno nič manj kot 1,4 metra dolga in kar 55 kilogramov težka bočna vrata.

Trideset primerkov naj bi bilo še danes v Sloveniji.

Celo kompozitna vlakna, iz katerih so tako kot večina karoserije izdelana, jih ne naredijo lahkotnih. A posebnost je drugje. Ob pomiku navzven se z notranje strani, poenostavljeno povedano, prelomijo, zaradi česar se odprejo pod manjšim kotom in bolj paralelno z vozilom. Povrhu »manjka« med njimi in zadnjim bočnim steklom strešni stebriček. Ni ga! Občutek zračnosti in prostornosti je zato izjemen, čeprav se zdi avantime za marsikoga kot akvarij.



Potovalna križarka

Nenavaden je francoz med vožnjo. Marsikaj spominja na espace, po katerem je unikatnež podedoval podvozje, toda s tršo nastavitvijo blažilnikov in vzmeti. A to ni športnik! Avantime se vede prej limuzinsko kot gizdalinsko, ko gre za morebitno piljenje podeželskih zavojev. Z maso okoli 1,8 tone se pelje kot cestna križarka, ki jo poganja v najbolj prestižni izvedbi 3,0-litrski bencinski šestvaljnik s 152 kW (210 KM) in nič brezmadežnim renomejem v smislu neproblematičnosti. Podobno velja za 2,0-litrski bencinski turbo štirivaljnik in 2,2-litrski dizel, ki se prav tako nista vpisala v anale najbolj uspešnih motorjev prejšnjega stoletja. Precej izzivalen je danes avantime za lastnike še po drugih plateh. Nekateri njegovi deli so dragi kot žafran. Med slednjimi je nekaj let zaradi nedobavljivosti kraljevalo prednje vetrobransko steklo. Zdaj se že nekaj časa dobijo veliko cenejša neoriginalna. Kot suho zlato se prodajata še zunanji ogledali in glede priklopa unikatni predvajalnik zgoščenk.



Zaustavitev proizvodnje

A neslavni konec, zaradi katerega avantime danes velja za vse bolj zbirateljski avtomobil, so prinesle drugačne okoliščine. Novica je leta 2003 pristala na marsikateri naslovnici. Matra, kjer so izdelovali Renaultovega posebneža, se je takrat dokončno potopila v brezno rdeče obarvanih poslovnih številk. Proizvodnja galskega unikata je bila po dveh letih čez noč ustavljena. Je bilo pa kljub temu kar nekaj primerkov prodanih celo pri nas, čeprav je bilo treba pred več kot poldrugim desetletjem za novi avantime odšteti okoli osem milijonov tolarjev. Po dosegljivih podatkih naj bi jih pri nas še danes živelo okoli 30, kar naj bi zadostovalo za uvrstitev Slovenije na vrh svetovne lestvice nacij z največ avantimi na prebivalca. Cene enega izmed najbolj oblikovalsko domiselnih renaultov zato niso več na zgodovinsko najnižjih ravneh in kažejo znake rasti, čeprav jim do vstopa med čistokrvne starodobnike manjka še veliko let.