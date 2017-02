Oblikovana  za Evropejce

Navzven deluje nova nissan micra dinamično in športno, njena oblika pa sledi novemu Nissanovemu oblikovalskemu jeziku. V primerjavi s prejšnjo generacijo t. i. globalne micre je nova evropska daljša, širša in nižja. Tako je dolga 3999 mm (174 mm več), široka 1743 in visoka 1455 mm. Ponaša se tudi z najnižjim količnikom zračnega upora v segmentu – 0,29 je vrednost, ki se je ne bi branili niti športni avtomobili. In ne, ni narejena na osnovi Renaultovega clia, kar bi morda kdo pomislil glede na sodelovanje med družbama. Z njim si deli le zunanji ogledali in pogonske agregate. No, pa morda še katero očem skrito komponento.



Sprva trije, pozneje morda več



Prvi kupci bodo lahko izbirali med dvema bencinskima motorjema in dizelskim. Šibkejši bencinar je atmosferski 1,0-litrski trivaljnik z največjo močjo 54 kilovatov. Močnejši bencinski agregat bo 0,9-litrski trivaljnik TCe s turbopuhalom, največjo močjo 66 kilovatov in tovarniško izmerjeno povprečno porabo 4,6 litra na 100 km. Enako moč razvije tudi 1,5-litrski turbodizelski štirivaljnik, ki pa je po tovarniških obljubah manj žejen – popije le 3,5 litra na 100 km. Menjalnik je v vseh primerih 5-stopenjski ročni, pri čemer pri Nissanu za prihodnje leto obljubljajo tudi možnost nakupa micre s samodejnim menjalnikom. Prav tako v naslednjih letih ne izključujejo morebitne uvedbe dodatnih motorjev, četudi njihovi podatki kažejo, da bo ponujena motorna paleta ustregla 60 odstotkom kupcev.

Živahna notranjost

Videz novinke, tako zunanjost kot notranjost, bomo lahko izdatno prilagodili osebnim željam. Nissanovi predstavniki so govorili o 125 možnih kombinacijah barve notranjosti in zunanjosti. V ponudbi bodo celo posebni paketi za osebno prilagoditev. Sicer je notranjost sodobno zasnovana z mislijo na kakovost materialov in dobro ergonomijo za voznika in potnike. Pri boljših dveh ravneh opreme n-connecta in tekna na sredini armaturne plošče kraljuje 7-palčni zaslon, občutljiv za dotik, prek katerega nastavljamo funkcije, predvsem pa infozabavno napravo, ki med drugim podpira digitalni radio DAB, aplikacijo apple carplay in podobno. Ljubitelji glasbe bodo z zanimanjem proučili lastnosti novega sistema ozvočenja znamke Bose, ki so ga razvili prav za micro. Bose personal, kot se imenuje novost, je na voljo za doplačilo pri opremi n-connecta in serijsko v najbogatejši opremi tekna. Posebnost sistema sta zvočnika, vgrajena v vzglavniku voznikovega sedeža, preostali štirje zvočniki pa so v sprednjih vratih in stebričkih. Srce sistema je močan, a lahek digitalni ojačevalnik, skrit pod voznikovim sedežem, ki poskrbi, da zvok preplavi celotno vozilo. Voznik ima možnost nastavljanja glede na to, kakšno zvočno doživetje želi.



Bogata serijska oprema



Posebnost novinke je tudi bogata serijska oprema. Na Slovenskem bodo na voljo štiri ravni opreme: visia, acenta, n-connecta in tekna, pri čemer že osnovna visia prinaša veliko. V njej najdemo koristne rešitve, kot so: ročna klimatska naprava, dnevne LED-luči, pomoč pri speljevanju v klanec, sistem za zaviranje v sili, osnovni avdiosistem. Serijska sta tudi sistema, ki pripomoreta k boljši legi in vodljivosti. Aktivni nadzor vožnje s pomočjo motorja in zavor umiri gibanje naprej/nazaj, ki se po navadi čuti med vožnjo čez večje grbine. Aktivni nadzor podvozja pa v ovinkih samodejno aktivira in prilagodi zavore na obeh straneh vozila tako, da ohranja čim bolj idealno linijo.



Nova micra pride na slovenski trg maja letos, javnosti pa jo bodo pokazali že na marčevskem ljubljanskem avtomobilskem salonu. Cene še niso znane, a po vsej verjetnosti bo treba zanjo odšteti dobrih dvanajst tisočakov. Za konec moramo izraziti naše začudenje, da micre v nobenem primeru ne moreš opremiti z električnim pomikom zadnjih stekel.