Oblika v službi prostornosti

To je tisti del evropskega trga, kjer se prerivajo čisto vsi tekmeci in kjer ima tradicija veliko vlogo. Tekmovati s cliom, polom, corso, fiesto... ni mačji kašelj. Kia rio je to pogojno uspešno poskušal že v treh generacijah, avtomobil, ki je v svetovnem pogledu Kijin bestseller, v Evropi ni bil ravno hit.



Nič izstopajočega



Zdaj je pripravljena še četrta generacija, ki ima svoje atribute, a se zdi, da vsaj na prvi pogled ni zelo izstopajoča. Čeravno ima marketing polna usta čuda lepih besed o obliki vsakega novega avtomobila, bi za ria rekli, da je pripravljen precej korektno, a umirjeno in ne vzbuja vzdihov. Zdi se, da so hoteli s podaljšanim motornim pokrovom in krajšim zadnjim previsom ter strmo odsekanim zadkom predvsem doseči, da bi bila notranjost avtomobila kar najbolje izkoriščena. Rio meri v dolžino šest centimetrov več kot štiri metre, kar je le za odtenek več kot prej. Res je znotraj svojih mer prostoren, z nekaj pretiravanja bi mu rekli rio bravo... Dobro se sedi spredaj in dosti manj zračno ni zadaj, tudi prtljažnik zmore v osnovi v dvojnem dnu sprejeti 325 litrov tovora, je lepo in preprosto povečljiv, saj ne nastane nobena stopnica. Nad armaturo ni pripomb, seveda ima večfunkcijski zaslon, to je danes obvezno.



V salonih marca



Rio dobi vzklik bravo tudi za boljšo vodljivost in lego na cesti, morda v tem pogledu ni vodilni predstavnik v razredu, ampak volan je prijetno neposreden in podvozje udobno in čvrsto. Pri motorjih niso šli daleč naprej oziroma rio ni dobil kakega agregata, ki ga pri tej znamki še nismo poznali. Pričakovano je po cee'du tudi v riu na voljo 1-litrski turbobencinski T-GDI, ki bo na voljo v dveh izvedbah (moč 74 kW/100 KM ali 88 kW/120 KM); je tiste sorte, da prijemlje zgodaj, kar je vozniku všeč, ampak če nas to povleče k bolj vihravi vožnji, je tudi poraba višja. 1,25-litrski (62 kW/84 KM) in 1,4-litrski (74 kW/100 KM) štirivaljnik sta pač predstavnika stare šole atmosferskih motorjev, tu je še dizel 1,4 CRDI v dvojni ponudbi: moč 57 kW/77 KM in 66 kW/90 KM. Slednji je seveda najbolj varčen od vseh, ampak pri malih avtomobilih to ni motor, ki bi ga kupci prav pogosto iskali.



Rio bo imel serijsko ali za doplačilo v opremi veliko asistenčnih varnostnih dodatkov, te stvari se iz večjih avtomobilov vse bolj selijo v manjše, kar je pohvalno. Čeprav bo rio za odtenek dražji kot doslej, naj bi bil z začetno ceno približno 11.000 evrov zanimiv tudi pri nas. Čas prihoda: marec.