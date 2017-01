Obertauern: Kjer je sneg doma

Seveda so iz tega skovali priročno turistično geslo. In nori bi bili, če ga ne bi izkoristili. Obertauern, ki je s 1740 metri najvišje ležeči zimskošportni kraj dežele Salzburg, se že od nekdaj ponaša z res veliko naravnega snega. Zdaj pa ima njihov glavni reklamni motiv še znanstveno podlago, saj tudi študija znanega raziskovalca Günterja Aignerja potrjuje, da je Obertauern zimskošportni kraj z najdebelejšo snežno odejo v Avstriji. Z 264 centimetri kot srednjo maksimalno višino snega vodi na lestvici z gromozansko prednostjo več kot pol metra. In kar je, tudi v povezavi s podnebnimi spremembami in zmanjševanjem alpskih ledenikov, še posebno zanimivo: študija je pokazala, da se višina snega v Obertauernu v zadnjih 108 letih ni prav nič spreminjala. Nobenih podatkov ni, da bi se količina snežnih padavin kadar koli zmanjšala.



Smučarska sezona se je tokrat v Obertauernu začela že 16. novembra lani in bo trajala vse do 1. maja. Smučarje čaka 100 kilometrov prog, ki so povezane v krogu, tako da se lahko podaš na pustolovščino in osvajanje vrhov v obe smeri. Veliko se smuča tudi zunaj prog, po celcu, in kar srhljivo je včasih opazovati, če ne že drzneža samega, pa vsaj njegovo sled, kako se med ostrimi skalami vije strmo navzdol. Ob tem, kako je vseh 26 žičnic (največ štiri- in šestsedežnic) hitrih in udobnih, najbrž nima smisla izgubljati besed. Je pa treba dodati, da imajo na 26 kilometrih domiselno speljanih prog idealne razmere tudi ljubitelji teka na smučeh. In da vsem tistim, ki iščejo vedno nove izzive, ponujajo preskus v najmodernejših športnih disciplinah, kot sta snežno kajtanje in snežno kolesarjenje.



Brez avta in stresa



Obertauern je zasnovan tako, da se da iz vsakega hotela, iz vsakega apartmaja priti peš na smučišče, če že nisi na progi takoj, ko stopiš ven. Počitnice brez avtomobila in stresa, da, tudi to je velika prednost in ugodnost, ki so ju znali dobro unovčiti. Za sobo v visoki sezoni se je treba kar dobro potruditi, zanesljivo je le, če jo rezerviraš precej pred zimo, pa še lepe cene imajo. Obertauern, najbrž tudi ker niso pretiravali s širitvijo nastanitvenih kapacitet, pač slovi kot eno od mondenih smučarskih središč naših severnih sosedov. In tudi kot kraj, ki se ne zanaša samo na naravne danosti. Prirejajo veliko zabav, koncertov, prav vsak dan in vsak večer je živahno in veselo v njihovih številnih kočah in barih tipa apres-ski. V teh hrupno veselje in skupinsko popevanje dosežeta vrhunec že kmalu po četrti uri popoldne, ko ob skupinskem nazdravljanju vsi slavijo konec še enega napornega dne. Najbolj razigrani zaplešejo sloviti ples v pancerjih (nemško pancer tanz), ki ga vsi gostje vedno zelo toplo sprejmejo.



Živahno je tudi še kasneje, saj tudi ob sprehodu po kraju pozno zvečer iz marsikatere gostilne ali kluba odmevajo zvoki prešerne počitniške radosti. Najbrž je moralo biti podobno tudi pred več kot pol stoletja, ko so tam svoje vragolije zganjali člani slovite liverpoolske zasedbe The Beatles. Priljubljeni kuštravci si gotovo niso brez razloga izbrali Obertauerna za kraj, kjer so posneli zimske prizore za svoj film Help! Vedno so se hvalili, da so na smučanju in snemanju zelo uživali, in prav to se vidi na filmu, ki je bil izjemno gledan. Kdo bi lahko menil, da je to bolj stvar muzejske preteklosti, a dejstvo je, da so pesmi velikanov pop kulture še kako preživele, in tega se dobro zavedajo tudi v Obertauernu, kjer so se ob 50. obletnici snemanja nesmrtnim Beatlom oddolžili s spomenikom v središču kraja in s posebno instalacijo na smučišču.