O sladkorju, ki ne bi redil

Predstavniki podjetja Nestlé, ki spada med največje proizvajalce sladkarij na svetu, so objavili, da izdelujejo prav posebno sladilo, nekakšen novi sladkor, ki naj bi pretresel svet.



Za zdaj nočejo povedati več, še tega ne bi razkrili, če jih ne bi nekdo izdal. Vse, kar so bili pripravljeni razkriti, je, da so kristali navadnega sladkorja v celoti trdni, njihov novi sladkor, ki so ga razvili z lastnimi tehnološkimi prizadevanji, pa ima kristale, ki so bolj podobni odbojkarskim žogam, saj so v sredini votli. Tako je seveda lažji od običajnega, saj vsebuje manj dejanskega sladkorja, povrhu pa je tudi bistveno manj intenzivnega okusa. S tem seveda ne bi pridobili ničesar.



Tega se pri Nestléju še kako zavedajo, zaradi tega so začeli spreminjati postavitev molekul sladkorja, tako da se v ustih hitreje raztopijo in ponudijo občutek takojšnje sladkosti. S to lastnostjo nadomestijo dejstvo, da je sladkorja manj. V bistvu naša čutila prevarajo in nas prepričajo, da uživamo jed, ki je bolj sladka kot v resnici. Tako bo naše telo zadovoljeno z odmerkom sladkega, po katerem je hrepenelo, a zaužili bomo manj kalorij. Po zagotovilih podjetja bi lahko tako v prihodnje pojedli kar 40 odstotkov manj sladkorja kot doslej.



Razumljivo je, da so pri Nestléju zelo zaščitniški do svojega izuma, ne nazadnje bi lahko z njim bajno zaslužili. Ni skrivnost, da je sladkorna industrija druga najvplivnejša takoj za nafto.