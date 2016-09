O čem morate govoriti z otrokom, preden upihne 10 svečk

Morda menite, da otrok na pragu drugega desetletja življenja še ni pripravljen za resne pogovore, a prav to je čas, ko se morate z njim odkrito pogovoriti o nekaterih temah.

Pogovor o denarju

Do 10. leta se otroci že zavedajo vrednosti denarja. Natančneje: vedo, da z njim lahko kupijo marsikaj, ne razumejo pa še finančne odgovornosti. Ker seveda v tem obdobju še ne morejo služiti sami, strokovnjaki svetujejo, da uvedete žepnino. Z njeno pomočjo se bo naučil odgovorno ravnati z denarjem. Vsota je lahko res simbolična. Pojasnite mu, da bo lahko, če bo varčeval, z žepnino kupil marsikaj, če pa bo vse zapravil takoj, se bo moral nekaterim stvarem, ki bi jih sicer imel rad, odreči. Zaradi pritiska okolice sodobni otroci velikokrat pričakujejo od staršev nakup dražjih stvari. Kadar kupujete nekaj na njegovo zahtevo, naj pri tem sodeluje in naj del izdatkov pokrije sam. Tu mu bo prav prišel privarčevan znesek od žepnine in bo razumel, kaj je finančna odgovornost.

O nasilju med vrstniki

Pogovor, ki je, seveda prilagojen starosti, potreben že ob samem vstopu v šolo. Kajti pogosto se že v nižjih razredih oblikujejo skupine, kjer nekateri skušajo dominirati nad drugimi. To pa lahko preraste v medvrstniško nasilje. Otroci znajo dobro skrivati dejstvo, da jih nekdo maltretira, zato je pomembno, da je medvrstniško nasilje redna tema pogovorov. Spodbujajte ga k iskrenosti, pogovorite se primernem in neprimernem obnašanju ter mu v primeru nasilja nudite vso potrebno pomoč. Redno ga vprašujte o vrstnikih in prijateljih, spremljajte njegove odzive, da boste lahko pravočasno prepoznali težavo in jo seveda odpravili.

Pogovor o samospoštovanju

Pritisk okolice na sedanje otroke je velikokrat neizprosen in vodi v tekmovalnost, s tem pa v stres. Če otrok ne dosega rezultatov, ki so po njegovem mnenju ali po mnenju okolice zadovoljivi, se počuti slabo, saj meni, da ni dovolj dober. Do 10. leta mora otrok spoznati, da je vloženi trud pomembnejši od rezultata in da ga je treba ceniti prav tako kot prvo mesto na tekmovanju ali največ zabitih golov. Tako neuspehi, ki jih bo gotovo tudi doživljal, ne bodo vplivali na njegovo samospoštovanje. Nihče namreč ni popoln, prav stalna težnja k popolnosti pa ustvarja na otroka velik pritisk, ki lahko uniči njegovo psihično in fizično zdravje.

Pogovor o drogi

Ne glede na to, kje živite, je droga realna nevarnost za otroke, ki so v tem smislu izjemno ranljiva skupina. Pojasnite mu, da samo en poskus z njo lahko pusti resne posledice, tudi smrt. Med odraščanjem bo velikokrat prišel v stik z ljudmi, ki ga bodo nagovarjali k uživanju opojnih substanc, on pa se temu mora znati upreti. To bo lažje storil, če bo od malih nog seznanjen z nevarnostmi, ki jih prinašajo.

Pogovor o seksu

Ne, ni prezgodaj. Dandanes so otroci izpostavljeni televiziji, internetu in številnim drugim virom informacij. Zato dozorijo prej in postavljajo mnoga vprašanja. Tudi tista o spolnosti ne smejo biti tabu. Pri približno 10 letih je nedvomno čas za pogovor o tej plati življenja. Najbrž bo tedaj vedel več, kot ste sploh pričakovali, pomembno je, da odgovorite na vsa njegova vprašanja. Seveda letom primerno, a realno.

Mnogi starši menijo, da bodo s tem pahnili otroke v prezgodnje spolne odnose, a strokovnjaki so si edini: prav odkrit pogovor bo to preprečil, zato pozabite na zadrego. Boljše je, da ste njegov vir informacij vi, ne pa vrstniki ali celo internet.