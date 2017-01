Nož ostrimo na brusni palici, ki rezila ne brusi

Ste že slišali tisto, da ima nekdo tako tope nože, da bi lahko na njih v Benetke jahal? Ne vem sicer, od kod ta rek izvira, gotovo pa je s takim nožem težko kar koli narezati. Da bodo naši noži obdržali ostrino dolga leta, moramo za njih dobro skrbeti, kar ne pomeni le rednega brušenja.



Če nam le znese, investirajmo v dobre, kakovostne nože. S poceni noži, ki jih prej uničimo, dolgoročno ne bomo prav nič prihranili, pa še režejo ne tako dobro, tudi ko so novi. Ne pravijo zaman kuharji, da je dober nož osnova za pripravo hrane. Tisti najboljši jih celo nosijo s seboj, če grejo kuhat drugam.



Nikar v pomivalca



Čeprav smo vajeni, da posodo sproti odlagamo v pomivalni stroj, tega z noži nikar ne počnimo. Vročina in agresivna pralna sredstva jim škodijo, zato jih lepo po starem obrišimo oziroma podrgnimo z gobico, po potrebi z detergentom, sperimo z mlačno vodo in do suhega obrišimo.



Najbolje, da jih spravljamo na posebnih stojalih, v kuhinjskem predalu, pomešani z drugim priborom, se lahko poškodujejo, poleg tega se lahko urežemo, ko neprevidno sežemo z roko v predal.



Za ohranjanje nožev je nadvse pomembna rezalna deska. Najboljše so že vedno lesene ali iz umetne mase oziroma plastične, medtem ko steklene ali keramične podlage rezilo poškodujejo. Prav tako ga poškodujejo marmorni pulti, jekleni pladnji in druge površine, ki niso namenjene rezanju, zato vedno uporabimo primerno desko.



Pri stresanju narezanega živila ga običajno z deske postrgamo z rezilom noža. Tudi to ga lahko poškoduje, zato ga obrnimo navzgor in po deski potegnimo s hrbtom rezila.



V vsaki kuhinji naj bi bili vsaj dve deski, ena za rezanje mesa in rib, druga za zelenjavo.

Ne pravijo zaman kuharji, da je dober nož osnova za pripravo hrane.

Dobri stari brus



Kljub pazljivi uporabi in pravilni negi je nož treba redno brusiti. Na trgu je moč kupiti ničkoliko pripomočkov za brušenje, vendar je še vedno najbolj učinkovit navaden brusni kamen, za njegovo uporabo pa seveda potrebujemo nekoliko spretnosti. Z rednim brušenjem nožu bistveno podaljšamo življenjsko dobo.



Od brušenja noža moramo ločiti ostrenje, ki je priporočljivo čim pogosteje, najbolje pred vsako uporabo. Ostrimo ga na brusni palici, ki rezila ne brusi, temveč ga le ravna. Dovolj je, da le nekajkrat potegnemo po palici, ki naj bo iz finega jekla ali keramična.



Ta postopek nam vzame nekaj sekund, pa vendar odločno vpliva na življenjsko dobo noža. Sčasoma kljub rednemu ostrenju izgubi ostrino, takrat ga nabrusimo z brusnim kamnom.