Novozelandske trte pognale na školjkah

Mestece Waipawa stoji v pokrajini Hawke's Bay, drugi najpomembnejši novozelandski vinorodni pokrajini. Če se pošalimo, njegovo ime spominja na našo vinorodno Vipavo. Z morske strani se Hawke's Bay razteza od polotoka Mahia do rta Kidnappers, v notranjost pa se ravnica sklene z 640 metrov visokimi griči Ruahine Ranges. Pokrajino je nekoč pokrival gozd, danes večinoma travniki, na katerih se pasejo govedo in ovce. Na mnogo krajih so posadili kanadski bor, ki ga potem posekajo in les izvažajo.



Pokrajino zaznamuje posebno sredozemsko podnebje. Tu uspevajo jabolka, breskve, nektarine, marelice, kivi, jagode, oljke in trta. Rosie je od brata leta 2000 dobila zemljo na pobočjih, ki se dvigajo med 230 in 270 metri višine, Rodger pa je pripravil projekt za nasaditev vinogradov. Mnogo drugih vinogradov raste v nižini, nedaleč od morja, njunemu vinu pa nekoliko višje lege in apnenčasta podlaga dajejo poseben okus.



Najgloblja plast, nad katero rastejo vinogradi, je plast apnenca, starega tri milijone let. V njem so lupine školjk, ki so nekdaj živele na morskem dnu, ki se je potem dvignilo. Po plasti apnenca sta dala svojemu vinu ime Lime Rock. Oblikovalka njihovih vinskih etiket je rast trte nad apnencem, v katerem se skrivajo školjke, nazorno upodobila. Plast se imenuje coquina, enako ime so dali vinu sauvignon blanc. Nad apnenčasto plastjo je loess, plast sedimentov, posledica erozije vetra. Zgornja, zelo rodovitna, je plast vulkanskega prahu, ki ga je izbruhal ognjenik, v katerega kraterju je zdaj ogromno jezero Taupo, skoraj na sredini Severnega otoka.



Škorec pozoba celo grozdno jagodo



Še nedolgo nazaj je vulkanski pepel kdaj padel tudi na pobočja Danove zemlje. Takrat je Dan, Rosiejin oče, dejal: »Prihodnje leto bo zemlja dobro rodila.«



Enologinja Rosie in ekolog Rodger imata 10 hektarjev vinogradov (2500 trt na hektar), na katerih pridelata 40 ton grozdja, iz katerega stisnejo 30.000 litrov vina. Zanimiva je njuna organizacija dela. Z najetimi delavci, med katerimi sta bili v času obiska tudi Slovenki Ana in Valentina, ki jima enoletni delovni vizum omogoča delo in potovanja, so vinograde prekrivali z mrežami. Napenjali so jih konec februarja, ko je grozdje že začelo dobivati barvo. Še pravi čas, da ga ne bi zobali škorci in mali ptiči silvereye. Škorec pozoba celo grozdno jagodo, silvereye vanjo naredi luknjo in posrka vsebino.



Pri nas vinogradniki ščitijo trto z mrežami pred točo, na Novi Zelandiji pred požrešnimi pticami. Mreže so kar trpežne, zdržijo kakšnih pet let. Marca in aprila bo trgatev.



Grozdje bodo prepeljali v mesto Napier, v Hawke's Bay Wine Company, kjer zanju opravijo ves proces nastanka vina. Rosie proces nadzira, da pridobijo vino, ustrezno standardom vinske kmetije Lime Rock. Sklepno dejanje sta ustekleničenje in hramba vina. To izvaja družba WineWorks v kraju Hastings, ki njuno vino tudi prodaja večjim kupcem, za manjše Rosie in Rodger poskrbita sama.



Trajnice privabijo koristne žuželke



Vinska kmetija Lime Rock je ekološko naravnana. Kot sta napisala na svoji spletni strani, čim manj vznemirjajo zemljo, da ohranijo biološke procese in celovitost njunih vinskih leg. To filozofijo Rosie opiše tako: »Namesto da bi izkoreninili ves plevel, pustimo rasti nekatere vrste. Dajejo zatočišče in hrano koristnim žuželkam, ki uničujejo škodljive.« Pajki so v njihovem vinogradu dobrodošli. Da bi privabili koristne žuželke v vinograd, so v bližini zasadili trajnice.



Vina, ki jih pridelajo, so pinot noir, sauvignon blanc, pinot gris, merlot, cabernet franc in grüner veltliner. Slednjega sta posadila šele leta 2008. Na Novi Zelandiji je malo razširjen. Lanski letnik je bil nagrajen s pokalom za bele sorte Bayleys Hawke's Bay Wine Awards 2016. Vino kota pinot noir letnik 2010 je lani dobilo zlato medaljo na mednarodnem tekmovanju v Melbournu, pinot noir 2009 zlato medaljo leta 2012 v Sydneyju na tekmovanju butičnih vin, pinot noir 2008 avstralski pokal za butična vina leta 2011.



Steklenica vina od 42 dolarjev



Njuno najdražje vino je pinot noir. Steklenica White Knuckle Hill letnik 2013 ali Pinot Noir letnik 2009 staneta po 60 novozelandskih dolarjev, steklenica Pinot Noir letnik 2013 42.



Vina obiskovalci v njuni vinarni lahko brezplačno preizkušajo, izvažata pa jih v Evropo, Kitajsko in Japonsko. Na Novi Zelandiji, v nasprotju z Evropo, skoraj vse vinske steklenice zapirajo z aluminijastimi zamaški z navojem. To prakso so uvedli prvi na svetu (sledili sta Avstralija in ZDA). Zakaj?



Leta 2003 so imeli veliko vinarsko konferenco, na kateri so izmenjevali izkušnje in testirali okus enakih vin, zaprtih s plutovinastimi zamaški ali navojnimi. Nesporno so ugotovili, da tista zaprta z navojnimi zamaški ne zbolijo (cork taint) in ne spremenijo okusa.



Poučna zgodba o uporabi navojnih zamaškov nam da misliti, zakaj Evropa vztraja pri plutastih. Je predstava sommelierjev, ko odprejo steklenico in potem ovohavajo zamašek, res tako pomembna?