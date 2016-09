Novi scenic le na velikih kolesih

Kaj takega ni na razstavah nič neobičajnega, še posebno pri študijah, velika kolesa avtomobilu dodajo določen čar, je pa tako, da jih v običajnem proizvodnem avtomobilu doživimo redkeje, če le ne gre za precej velik oziroma zelo drag model. Ampak Francozi ne bi bili, kar so, če se ne bi včasih česa lotili nepričakovano po svoje. Renault je namreč že takrat potrdil, da so to edine mere za Scenicova kolesa, da to niso bile le feltne za šov.



Res, zdaj ko se scenic že vozi, je videti prav takšen kot v ženevskem Palexpu. Na naše pomisleke, koliko bodo takšne gume (195/55 R20) stale, zatrjujejo, da ne posebno veliko, da jih bodo pripravljali trije različni gumarji. Verjetno jim moramo vsaj približno verjeti, saj je bil scenic vselej zelo množičen avtomobil, in tudi v tokratni novi izvedbi verjetno računajo na konkretno množico kupcev. Prav takšna nova, dvignjena pojava naj bi bila njegovo glavno orožje za obrambo pred siceršnjim navalom športnih terencev.



Prostorna prtljažnika



Scenic nove generacije ni eden, sta dva – osnovni, ki je dolg 4,4 metra, in daljši s pristavkom grand (4,6 metra). Nekaj sta se potegnila, ampak je bila rast umirjena. Spredaj je enako v obeh in zelo podobno tistemu, kar je Renault najprej predstavil v novem espaceu pa za njim v talismanu. To pomeni velik pokončen zaslon, na katerem se upravlja ogromno stvari, seveda v slogu pametnih telefonov z dotikom prstov, le da včasih kaka operacija traja malo dlje. Druga stvar sta zajetna in zelo dobra sprednja sedeža, ki sta obilno nastavljiva, če imate seveda avtomobil z višjo opremo. Že v capturju sem hvalil globok predal pod sovoznikom in na srečo so ga prenesli v scenica. V drugi vrsti je nekaj prilagodljivosti, ampak se zdi, da so tam malce čarali na račun ekonomičnosti, predvsem pa v scenicu vse skupaj deluje dokaj tesno, česar ne bi pričakovali. Grand je v tem pogledu boljši, ima pač večjo medosno razdaljo. Lahko ima tudi šesti in sedmi sedež, ki pa ima pristavek – za otroke. Prtljažnik je zelo konkreten že v scenicu in še bolj radodaren v grandu. Ta ima tudi vgrajena vzdolžna strešna nosilca.



Še letos



Scenic se lahko pelje na bencin ali na dizel, nabor motorjev je srednje velik, čeravno dizli niso ljubljenci javnosti, pa je močnejši tovrstni agregat s 160 konji v kombinaciji z zelo gladkim samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama deloval bolj elegantno kot bencinec s 130 KM, ki ni bil pretirano tih, sem in tja ga je bilo treba kar malo priganjati. Poraba je kazala pri prvem pod 6 litrov, pri drugem 7,5, kar je pričakovano. Scenic se bo do teh krajev pripeljal pred koncem leta, grand le malce pozneje. Izhodiščna cena okoli 16 tisočakov ne pove vsega, kot vselej bodo bolje opremljeni in motorizirani modeli dražji. Nimata malo tekmecev, a če avtomobile še kupujejo oči, imata dobre možnosti. Vsaj prvi vtis je bil takšen.