Novi passat z 11 tisočaki popusta

Afere, ki so izbruhnile zaradi goljufanja pri meritvah izpušnih plinov pri dizelskih motorjih, pri čemer je bil v ospredju nemški Volkswagen, brez madeža pa niso niti nekateri drugi proizvajalci, imajo poleg odškodninskih tožb in zapornih kazni (za zdaj le v ZDA) še veliko bolj boleče posledice za avtomobilsko industrijo. Prodaja dizlov, ki so prej vsaj v Evropi veljali za trden temelj industrije, še kar naprej upada, nekateri proizvajalci, kot je Volvo, pa celo napovedujejo, da jih bodo razvijali le še nekaj let, nato pa se bodo zaradi prestrogih okoljskih standardov osredotočili na bencinske in električne motorje. A za upadajočo prodajo dizlov niso krive le afere, ampak tudi načrti v nekaterih evropskih velemestih, da bi (vsaj starejšim) dizlom prepovedali vožnjo po mestnih središčih.

Prodaja dizlov upada

Prodaja dizlov v Nemčiji, ki velja za referenčni trg, je avgusta padla za 14 odstotkov, tako da so tovrstni motorji predstavljali le še 37,7 odstotka prodanih novih avtomobilov, prodaja vseh osebnih vozil pa je na račun povečane kupne moči in ugodnih akcij trgovcev zrasla za 3,5 odstotka. Podobno je bilo na drugih evropskih trgih: v Franciji je prodaja zrasla za 9,4 odstotka, v Italiji za 16, v Španiji pa za 13 odstotkov. Med največjimi izgubarji sta se znašla Volkswagen in Ford, ki jima je prodaja padla za 11 oziroma 4,8 odstotka, Opel, ki sicer še vedno posluje s konkretno izgubo, pa jo je povečal za 13 odstotkov. Zrasla je tudi prodaja luksuznih avtomobilov, pri čemer sta imela BMW in Mercedes-Benz 6,7- in 7,5-odstotno rast, Audi pa le 0,9-odstotno.

Mega akcija – za Nemce

Zato ni čudno, da si Volkswagen prizadeva ustaviti padec prodaje tudi s precej radikalnimi marketinškimi ukrepi. Na spletu smo naleteli na akcijo, v kateri si lahko (nemški) kupci omislijo popolnoma novega passata karavana s 650-litrskim prtljažnikom za le 16.000 evrov, stroški prevoza in priprave vozila so vključeni. Gre za posebno akcijo staro za novo, pri kateri kupec brezplačno odda svojega starega dizla (z motorjem po normativu Euro od 1 do 4) v uničenje. To je v resnici 11 tisočakov popusta!

Nemški trgovci umirjenim lastnikom dizlov, ki na leto prevozijo od 10.000 do 15.000 kilometrov, ponujajo karavanskega passata z bencinskim motorjem 1,4 TSi, ki s pomočjo turbinskega polnilnika doseže 125 konjskih moči, največji navor 200 Nm je na voljo med 1400 in 4000 vrtljaji na minuto, poraba pri mešani vožnji je uradno pri 5,4 litra, realno pa je treba prišteti kak liter. Omenjeni passat bi v redni prodaji s paketom opreme trendline v Nemčiji stal 27.825 evrov.



Dizel še ni mrtev Električni motorji nikoli ne bodo imeli tretjinskega tržnega deleža na svetu, kakršnega trenutno zasedajo dizli, saj tega preprosto ne bo omogočala infrastruktura, je prepričan Acuši Horiba, direktor družbe Horiba, s katere testno opremo so razkrinkali goljufivo elektroniko pri merjenju izpušnih plinov. »Kdo neki bo sredi arizonske puščave postavil električno polnilnico?« se je duhovito vprašal Horiba. Dizli bodo imeli še naprej pomembno vlogo v prometu. »Kdor pravi, da bodo v prihodnosti vsi avtomobili električni, je bral preveč stripov. To ni vprašanje tehnologije, takšna je resničnost.«