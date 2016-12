Novi motorji so tukaj, manjka samo še pomlad

MILANO – V hladnejših predelih Evrope se motocikli počasi pripravljajo na zimsko spanje in marsikateri motorist ali motoristka razmišlja o novi ljubezni na dveh – kolesih. Med sezono za to ni časa. Industrija se tega dobro zaveda, zato nove modele motociklov (in skuterjev) predstavlja v jesenskih mesecih. Sejem EICMA v Milanu – letos je bil že 74. po vrsti – je tisti, na katerem vsi pokažejo še zadnje skrivnosti za prihodnjo sezono. In novosti v Milanu tudi letos ni manjkalo, njihov natančnejši popis pa vsekakor presega naš razpoložljivi prostor. Drži pa tudi, da so številne novosti nastale zaradi uvedbe strožjega emisijskega standarda euro4 za motorje. Kaj se je torej dalo videti na milanskem sejmišču?



Od malčkov do raket



Italijanska Aprilia je na domačih tleh pokazala dve novosti, nastali okrog novega 900-kubičnega dvovaljnika s 70 kW, in sicer slečeno aprilio shiver 900 in t. i. fun bike, motocikel za zabavo aprilia dorsoduro 900. Obe novinki imata poleg zavornega sistema ABS tudi sistem proti zdrsavanju pogonskega kolesa.



Nemški BMW je nadaljeval modelsko ofenzivo in verjetno največ zanimanja požel z najmanjšim članom družine GS, G 310 GS, ki je izdelan okoli novega 313-kubičnega enovaljnika, ki razvije 25 kW moči. Nostalgikom so namenili (prenovljenega) R nineT in na njegovi osnovi izdelanega novega R nineT urbana G/S z bolj enduraškim videzom in vzmetenjem, ki bosta prebudila zanimanje predvsem pri ljubiteljih dakarskih dirk. Druga skrajnost pa je prototip superšportnika BMW HP4 race, katerega okvir in platišča so v celoti izdelani iz ogljikovih vlaken.



Lahko bi rekli, da so pri Ducatiju vrnili udarec Bavarcem, saj so poleg dodatnih članov družine scrambler (cafe racer in desert sled) predstavili malo multistrado 950 in raketo 1299 superleggera. Prva se bo potegovala za kupce v priljubljenem segmentu potovalnih endur, gnal pa jo bo 937-kubični dvovaljnik s 83 kW. Superleggera pa bo podobno kot bavarski prototip izdelana iz ogljikovih vlaken, gnal jo bo 158-kilovatni dvovaljnik, izdelana pa bo v omejeni seriji 500 kosov. Družina Ducatijevih monsterjev je prav tako bogatejša za modela monster 1200 in 797.



Moderni klasiki in terenski skuter



Honda je v Milano pripeljala kopico novih modelov, med katerimi je zagotovo v ospredju terenski skuter X-ADV, ki ga bo gnal 745-kubični dvovaljnik, za prestavljanje pa bo skrbel samodejni menjalnik z dvema sklopkama, za vožnjo zunaj asfalta bo prav prišel večji hod vzmetenja. Z modelom CBR1000RR fireblade je popolnjena tudi tričlanska družina superšportnih hond. V senci X-ADV so pri Hondi pokazali tudi nekaj novih skuterjev za mestno uporabo.



Pri Kawasakiju so milanski sejem izkoristili za predstavitev treh ključnih novosti. Versys-X 300 je njihov mali potovalni enduro v 300-kubičnem razredu, ki postaja zanimiv tudi na evropskem trgu. Dvovaljni Z650 je naslednik v Evropi priljubljenega modela ER-6n. Z900 pa nadaljuje dediščino legendarnega Z1 v segmentu uličnih bojevnikov. Avstrijski KTM je v Milanu med drugim pokazal svojo pošast v obliki KTM 1290 super duke R, ki je opremljen z najsodobnejšim sistemom ABS z možnostjo varnega zaviranja v nagibu, pametnim ključem in 177 konji.



Podobno kot konkurenca je tudi Suzuki pokazal nekaj novosti v segmentu pod 300 kubiki. Najprej je tu potovalna endura V-strom 250, sledita mali športnik GSX250R in 125-kubični slečenec GSX-S125. Razstavni prostor britanskega Triumpha je bil tokrat v znamenju klasike – novi street scrambler z 900-kubičnim dvovaljnikom, ki je nastal na osnovi street twina, nadaljuje tradicijo Triumphovih scramblerjev iz 60. let.



Yamahine novosti je pomagal predstaviti njihov ambasador, dirkač Valentino Rossi. Tokrat so bili v ospredju skuterji: zdajšnjega 250-kubičnega XMAX je zamenjal močnejši, 300-kubični XMAX 300. Nova pa je tudi družina TMAX, ki je na voljo v treh različicah opreme – najbogatejša ima ogrevane ročice in sedež, tempomat in električno nastavljiv vetrobran. Pogonski agregat je 530-kubični dvovaljnik, vse različice pa imajo pametni ključ in so predpripravljene za uporabo jaken z zračno blazino dainesse d-air. Pokazali so tudi prototip T7 concept, ki nakazuje naslednico legendarne tenerejke, XT600Z ténéré.



Motoristična oprema in Slovenci



Motocikli in skuterji niso edini razstavni eksponat na milanskem sejmu. Prisotni so tako rekoč vsi, ki so tako ali drugače povezani z motociklizmom: proizvajalci čelad, motoristične konfekcije, obutve, dodatne opreme, pnevmatik ipd. Tudi ti so sejem izkoristili za predstavitev svojih novosti in obiskovalec je imel kaj videti.



Med razstavljalci je bilo tudi nekaj slovenskih podjetij, med katerimi je zagotovo najbolj izstopal Akrapovič, ki je v Milanu praznoval svojo 25-letnico. Razstavljal je tudi Mitas iz Kranja (nekdanja Sava), pa proizvajalci komponent iz ogljikovih vlaken Fullsix, Carbonin in Rotobox. Svoj prostor je imel tudi Tomos, kjer se očitno spet kuhajo – novosti.