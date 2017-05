Njegovega mercedesa nima niti Mercedes

In od kod tako navdušenje? »Ko sva se z ženo vračala z izleta na Dunaju – bil je lep poletni dan –, sta se ob čakanju na semaforju poleg naju ustavila starejši gospod in gospa,« pripoveduje Adolf Sitar. »On s kapo, ona s šalom in klobukom, z odprtim avtomobilom bež in črne barve. Nekaj časa sva bila tiho, potem pa sva končno spregovorila. Vedela sva, kaj si želiva. V tistem času sva zidala hišo in ni bilo možnosti za nakup starodobnika. Pot od Dunaja do Kranja je minila v sanjah o tem, kako bi tak avto imela, ko bova starejša.«



Časi so se spremenili in Sitar je že razmišljal, kako priti do starodobnika: »Po Sloveniji sem na več koncih spraševal o mercedesih, hkrati pa sem dobil veliko podatkov, kje se ti avtomobili lahko kupijo. Približno dve leti in pol sva z ženo hodila od enega do drugega, potem pa je dozorela ideja, da končno kupimo starega.«



Zakaj prav mercedes? Adolf Sitar pojasnjuje, da je spoznal, da se izplača vlagati le v avtomobile te tovarne, saj le tako ohranja svojo ceno.

