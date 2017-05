Nikov Fiat 500 bo  zvezda Salzburga

V dvorani številka 10 salzburškega sejma starodobnikov Classic Expo sprejemajo le uveljavljene trgovce. »Avstrijci imajo precejšen nadzor, v njej razstavljajo le germanski prodajalci starodobnikov in noter ne spustijo skoraj nikogar drugega, pred mano je bil razstavljalec le en Madžar,« se spominja Niko Jakelj iz Radovljice. Izkazal se je kot zaupanja vreden ponudnik kakovostno obnovljenih starodobnikov, ki so njegova ljubezen zadnjih pet let: »Začelo se je kot hobi. Po dveh desetletjih sem imel dovolj pisarniških dejavnosti in sem razmišljal, da bi se začel ukvarjati s starodobniki. Gledal sem ameriške serije in menil, da je to dokaj preprost posel, a sem spoznal, da moraš, po domače rečeno, pojesti ves drek, kar se ga da. Prodal sem stanovanje na Bledu in tako dobil denarni vložek za zagon, a je po dveh letih pošel. Vendar vztrajam, saj sem spoznal pravila, ki veljajo v tem poslu. Tržišče za te vrste vozil je bolj na severu. Ne le ker imajo na severu večjo kupno moč, ampak ker gledajo na starodobnike kot na tehnično zapuščino. Letni donos na starodobnike je približno šest odstotkov, kar je več, kot ponuja katera koli banka.«



Nato Jakelj pove, da se prevaranti takoj odkrijejo, in ker je v trgovanju s starodobniki zaprt krog poznavalcev, se takim dostop do razstav in sejmov takoj zapre: »Pa še tako je: Slovenci smo kljub temu, da se štejemo za Evropejce, za severnjake še vedno Balkanci in o nas gre fama, da smo nateguni. Jaz dokazujem, da to ni res.«



Cenjeni Nemci



Jakelj pove, da resnejša obnova starodobnika, ki ne pripada polpretekli jugoslovanski tehnični zapuščini, velja najmanj od deset do petnajst tisočakov: »Težko je najti starodobnika, ki bo tudi naložba. Vsak avto ima svojo specifiko. Maloserijski ali pa močni kupeji pa kabrio izvedbe, to je vedno zaželeno. Trenutno so v porastu nemška vozila, med katerimi je v ospredju mercedes, porsche doživlja razcvet. Ljudje, ki se ukvarjajo s starodobniki, so stari od 45 do 55 let in v teh letih že nekaj dosežejo v življenju in imajo še druge prioritete, kot je le delo. Zaživijo mladostne sanje o avtomobilih. Treba se je zavedati svetega pravila: avtomobilov je še vedno več kot denarja.«



Začel je s prijatelji in v prvem zamahu so obnovili šest avtomobilov, vendar je spoznal, da finančno tega ne bo zmogel. »Spremenil sem idejo in tako poiščem primeren avto za pametno ceno in potem poiščem kader, ki zna obnoviti posamezne sklope. Ne želim polovičarstva, zato mojstrom plačam za popolno izvedbo, ne za neko mešanje megle.«



Fičko za promocijo



V Jakljevi garaži je trenutno trinajst vozil, med njimi je droben, a izjemen dragulj: fiat 500L, letnik 1967. »Isti model avta je bil moj prvi, ki je bil uspešno kupljen, obnovljen in prodan z dobičkom. Izkazalo se je, da je avto simpatičen, vzbuja nostalgijo in pritegne pozornost tako moških kot žensk. Nabavna cena ni pretirana, brez vsakega sramu pa se zaradi ugleda postavi ob bok ferrariju. Resno. Fiat 500 ne bo čuden, kateri drug povprečen velikoserijski starodobnik pa ob ferrariju izgleda nenavaden. Ima pač italijanski šarm. Ko je vozilo obnovljeno, ga tudi ni težko poslati na tržišče. Fiat 500 je idealen promocijski avto, kjer koli se postaviš, pleni pozornost, saj se ve, da je ta tip avtomobila motoriziral Italijo, tako kot recimo na področju motorizma vespa.«



Rdečega mini lepotca je Jakelj našel v Murski Soboti pri ljubiteljskem restavratorju: »Lastnik je prodajal pucha 500, a ga je prodal, preden sem prišel do njega. Potem mi je ponudil fiata 500L in po nakupu smo ostali z njim v odličnih odnosih, saj nam je pokazal, kako se ljubiteljsko in z dušo, ne le poslovno, lotiti starodobnikov. Avto je kot ženska: ko ga zagledaš, ga moraš imeti. Takoj, v istem trenutku.« Rdeči lepotec ima vse originalne dele. »Le nekaj je zamenjanih, ker so bili stari dotrajani. Platnena streha je nova in notranjost na novo tapecirana. Avtomobil je tudi spodaj tako obnovljen, da ni nič skritega, ni uporabljenih nobenih smol ali premazov za zaščito.« Kakšna usoda čaka Jakljevega fiata? Mimogrede izdajmo, da njegov lastnik sploh ni tehnično izobražen, ampak izhaja iz medicinske stroke. »Fiat 500L bo predstavljen v Salzburgu oktobra letos, hkrati pa je to temelj mojega sodelovanja z avkcijsko hišo Dorotheum z Dunaja, ki je ena od največjih evropskih dražbenih hiš. Zagotovo je to vozilo, ki bo prodano. Če pa izhajam iz svojih čustev: ne bo mi žal, če bo ostal pri meni v garaži. Ker je preprosto simpatično nagajiv!«