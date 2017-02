Nevarnosti uporabe aluminijaste folije

Med segrevanjem aluminijaste folije se v hrano sprošča aluminij, ki na koncu konča v telesu, je pokazala ena nedavnih študij. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za količine, ki so zdravju lahko nevarne.

Le za hladne jedi

Prav zato ni primerno v foliji pripravljati hrane, jo v njej pogrevati ali puščati, da se v njej ohladi. Višja je temperatura, več aluminija konča v živilih. Ta folija torej nikakor ni primerna za pripravo toplih jedi in za kuhanje, prav tako je ni priporočljivo uporabljati v kombinaciji z nekaterimi živili, kot so denimo citrusi in paradižniki, pojasnjuje Essam Zubaidy, raziskovalec z ameriške univerze Sharjah, eden od avtorjev študije. Opozarja tudi, da lahko kopičenje aluminija v telesu povzroči resne bolezni, med drugim osteoporozo in alzheimerjevo bolezen.

Slabo za kosti in možgane

Aluminij v telesu ovira nalaganje kalcija v kosteh. Tega je zato več v krvi in prav visoke vrednosti kalcija v krvi so najpogostejši znak, da je v telesu preveč aluminija. Prejšnje študije so prav tako pokazale, da je pri obolelih za alzheimerjevo boleznijo v možganskem tkivu mogoče najti aluminij, kar je bilo ugotovljeno šele z obdukcijami.

Zubaidy ob tem dodaja, da folija ni nevarna, če se vanjo zavija hladna hrana. Prav tako opozarja na uporabo aluminijaste posode in pribora, za kuhanje pa namesto folije priporoča pomaščeni papir, piše simplecapacity.com.