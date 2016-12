Neokrnjeni kotički

1. Los Glaciares, Argentina: narodni park, ki se razprostira na 726.927 hektarjih, se ponaša z ogromno ledeno kapo, največjo zunaj območja Antarktike in Grenlandije. Tu lahko srečate več kot 1000 vrst ptic, tudi kondorja in orla, ter pumo, nanduja in gvanaka.



2. Gandoca-Manzanillo, Kostarika: Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge na Kostariki ščiti nekaj najbolj ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v regiji. Razprostira se ob morju, v njem pa lahko med drugim v naravnem okolju vidite želve, krokodile in delfine.



3. Tikal, Gvatemala: nacionalni park v srcu deževnega gozda ponuja edinstven pogled v skrivnostno majevsko kulturo. V njem si lahko ogledate palače in templje, osupljiv ostanek civilizacije, ki je naseljevala območje v šestem stoletju pred našim štetjem.



4. Canaima, Venezuela: prva stvar, na katero se spomnimo ob misli na čudoviti naravni park na jugovzhodnem delu Venezuele, je Angelski slap, ki s 1002 metri višine velja za najvišjega na svetu. Osupljiva pokrajina je bila navdih za roman Izgubljeni svet Arthurja Conana Doyla.



5. Galapaški otoki, Ekvador: otoki v Tihem oceanu slovijo po sanjsko lepih peščenih plažah in sinjem morju ter tudi po edinstveni vegetaciji in živalskem svetu, še posebno po želvah velikankah.



6. Cairngorms, Škotska: v dih jemajočem gorskem svetu najdemo številne redke rastline in živali. Še posebno znan je po številnih ptičjih vrstah: poleg planinskega orla, snežne sove in ruševca srečamo tudi škotskega krivokljuna, ki ga ne najdemo nikjer drugje na svetu.



8. Göreme, Turčija: zaščiteno območje v Kapadokiji osuplja z nenavadnimi zgradbami, nastalimi med letoma 1800 in 1200 pred našim štetjem. V času Rimljanov so se tja zatekali kristjani, o čemer še danes pričajo številne kamnite cerkve.



9. Tatre, Poljska in Slovaška: očarljiv gorski svet, v katerem sta tudi najvišja vrhova Slovaške in Poljske. Tu živijo številne redke živalske in rastlinske vrste, tudi medved, ris, kuna, volk in lisica.



10. Kruger, Republika Južna Afrika: eden od največjih naravnih rezervatov v Afriki se ponaša z značilno subtropsko floro in bogatim živalskim svetom. V njem živi 147 vrst afriških živali, med drugim žirafe, zebre, sloni, levi in gepardi, pa tudi črna mamba, afriški piton in 3000 krokodilov.