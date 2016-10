Nenavadne dolgoživke

Pri nakupu želve kot hišnega ljubljenčka se moramo zavedati, da imajo zelo dolgo življenjsko dobo. Poznamo veliko različnih skupin, nekatere tropske so zelo zanimivih barv in vzorcev. V trgovinah s hišnimi ljubljenčki največkrat prodajajo vodne želve, na primer rumenovratke ali zemljevidarke, in kopenske želve, kot so grška, mavrska ali ruska.



Dve pravili



Vedno kadar želve predstavimo na delavnicah z eksotičnimi živalmi, otroke opozorim na dve pravili. Prvič: želve, ki smo jo kupili, nikoli ne spustimo v naravo. V preteklosti se je namreč dogajalo, da so ljudje rdečevratko, potem ko je prerasla terarij ali zanjo niso bili več zmožni skrbeti, preprosto spustili na prosto. Gre pa za vrsto, ki je tujerodna, ne domača. Naša močvirska sklednica je edini predstavnik skupine želv, ki je avtohtona v naravi v Sloveniji. Občasno v morje sicer zaidejo morske želve karete, ki pa pri nas niso stalno. Zelo je narobe, da zadnje čase ob stoječih vodah večkrat vidimo rdečevratke kot močvirske sklednice, saj so se te tujerodne vrste pri nas že začele uspešno razmnoževati. Drugo pravilo, ki naj se ga drži vsak, je, da z morja na Hrvaškem ali v Grčiji nikoli ne prinesemo kopenske grške želve (grške kornjače), saj so začele v naravi zaradi pretiranega pobiranja že izumirati in jih v Evropi uvrščamo na rdeči seznam ogroženih vrst. Želvam sredi poletja sicer lahko pomagamo tako, da jim damo list solate ali kos lubenice, sicer pa je najboljše, da jih pustimo pri miru.



Dovolj prostora



Kako pravilno poskrbimo za želvo kot hišnega ljubljenčka? Vodnim želvam namenimo dovolj prostora za plavanje in sončenje. Poleti zelo uživajo v zunanjem ribniku; če imamo možnost, jim ga uredimo. Pri nakupu majhnih, petcentimetrskih želvic se v trgovini vedno pozanimajte, koliko prostora potrebuje odrasla žival, da jim ga boste lahko zagotovili. Vedeti morate tudi, da vodne želvice s svojim »kljunčkom« pogosto uščipnejo v prste. Hrano zanje lahko pripravite sami ali kupite že pripravljeno.



Zimsko spanje



Kopenske želve kupite pri registriranih rejcih, ali v trgovinah z ustreznimi dokumenti, ali že mikročipirane. Hranite jih z domačim sadjem, zelenjavo ali pripravljeno hrano za kopenske želve. Pomemben je tudi dodatek kalcija, ki pomaga pri pravilni rasti oklepa.



Kopenske želve, kot je grška kornjača, v odrasli dobi potrebujejo zimsko spanje, kar pomeni, da jih namestimo v hladnejši prostor v mešanico slame – na to jih pripravimo s kopanjem v topli vodi. Tudi te poleti zelo uživajo, če jim pripravimo zunanjo oboro. Ograja naj bo takšna, da po njej ne morejo splezati, v zemljo pa namestimo fizično prepreko, da ograje ne morejo spodkopati. Čeprav so videti precej nerodne, znajo kar hitro tudi pobegniti.



Nekatere agresivne



Pri nakupu se pozanimajte, ali je želva, ki ste si jo izbrali, agresivna in vas lahko poškoduje – to je recimo mogoče pri krokodiljih oziroma jastrebjih želvah. Pri teh moramo biti še posebno previdni, da ne bi naših prstov zamenjale za hrano. Zelo zanimiva prilagoditev je način lova teh želv. Z jezikom v obliki črva z odprtimi usti privabijo ribe, in ko priplavajo blizu, jih zgrabijo s svojimi močnimi čeljustmi.

Želve na razstavi



Tudi želve postajajo vse bolj pogosti in zaželeni hišni ljubljenčki. Pred nakupom se pozanimajte o potrebah določene vrste in živali kupujte pri registriranih rejcih. V Društvu za želve Slovenije vam lahko svetujejo pred nakupom ali po njem. To društvo bo sodelovalo tudi na jesenski razstavi eksotičnih živali Bioexo, ki bo od 30. septembra do 2. oktobra na biotehniški fakulteti (Večna pot 111) v Ljubljani. Vse želve imajo oklep priraščen na svoje okostje, zato je nemogoče, da bi ga zapustile, kot lahko vidimo v risankah, se pa lahko ob nevarnosti vsaj delno skrijejo vanj.