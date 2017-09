Nekaj idej, kako še uporabiti zamrzovalnik

Res je, da je osnovni namen zamrzovalnika shranjevanje živil, vendar vam lahko pomaga tudi drugače. Poglejte sedem načinov njegove uporabe, ki nimajo nobene povezave s hrano, a vam bodo olajšali življenje.

Brez trganja odprite kuverto

Če bi radi pisemsko ovojnico odprli, ne da bi jo pri tem strgali, jo položite v plastično vrečko in za dve uri pustite v zamrzovalniku. Takoj ko jo iz njega vzamete, jo odprite z ostrim nožem. Če želite prikriti svoje dejanje, lepilo ponovno aktivirajte z malo kreme ali losjona za telo, ter kuverto znova zalepite.

Podaljšajte trajanje sveč

Če jih boste, preden jih boste prižgali, v zamrzovalniku pustili 24 ur, bodo gorele dvakrat dlje, kot bi sicer.

Očistite kavbojke

Vsi vemo, da je težko najti popoln par kavbojk, pranje v pralnem stroju pa jih hitro uniči, saj ob pogostem vrtenju v bobnu izgubijo barvo in obliko. Če vaše niso umazane, niso pa več sveže, jih zložite v platneno vrečko in čez noč pustite v zamrzovalniku. Ko jih boste zjutraj oblekli, bodo sveže, kajti nizke temperature bodo uničile bakterije, ki so krive za njihov neprijeten vonj.

Olajšajte si delo s plastično folijo za živila

Čeprav je priročna, je njena uporaba vse prej kot preprosta, saj se hitro strga. Lažje boste ravnali z njo, če jo boste, preden jo boste odvili s tulca, za nekaj minut položili v zamrzovalnik. S časom ne pretiravajte, da ne bo postala pretrda.

Shranite semena

Če letos niste posejali vseh, višek do naslednje sezone shranite v zamrzovalniku. Pazite le, da bodo pred tem povsem suha, preden jih boste posejali, pa se morajo odtajati.

Najlonkam podaljšajte trpežnost

Nove zmočite, iztisnite iz njih odvečno vodo, jih pospravite v plastično vrečko in to položite v zamrzovalnik. V njem jih pustite čez noč, zjutraj jih odtajajte, posušite, nato pa oblecite. Vlakna bodo čvrstejša in manj verjetnosti bo, da se bodo prehitro strgale.

Premagajte pršice

Pršice ne prenesejo nizkih temperatur. Iz debelih zimskih odej in vzglavnikov jih boste najlažje pregnali, če jih boste zaprli v plastično vrečko in čez noč pustili v zamrzovalniku ali zamrzovalni skrinji. Preden jih boste znova položili na posteljo, jih bo treba samo še dobro prezračiti.